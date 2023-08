Una bruttissima notizia ha coinvolto Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio ha avuto un lutto molto grave e ora è chiuso nel suo silenzio. L’annuncio è arrivato direttamente dall’Aula della Camera, infatti a dire tutto è stato il presidente di turno, Giorgio Mulè. Subito dopo sono iniziati ad arrivare i primi commenti, a partire dalla premier Giorgia Meloni, che ha affidato a Twitter-X il suo pensiero di vicinanza nei confronti del leader del Movimento Cinque Stelle.

Una perdita immane per Giuseppe Conte, un lutto non facile da elaborare in breve tempo, che gli ha improvvisamente stravolto negativamente l’estate 2023. Nelle prossime ore saranno sicuramente fornite maggiori informazioni per quanto concerne le cause del decesso di questa persona a lui carissima, ma anche i dettagli sui funerali. Da segnalare anche un intervento da parte del gruppo dei pentastellati della regione Lazio.

Giuseppe Conte colpito da un grave lutto familiare

Ad essere stata coinvolta è la famiglia di Giuseppe Conte, infatti il lutto ha riguardato uno dei componenti più importanti del suo nucleo familiare. A morire è stato il suo papà, come rivelato da Mulè alla Camera dei Deputati: “Il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita del padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai famigliari l’espressione della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell’assemblea”.

La presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Meloni, ha invece twittato: “Voglio esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore”. Questo il messaggio invece del gruppo dei Cinque Stelle del Lazio: “Esprimiamo le nostre condoglianze al Presidente Giuseppe Conte per la perdita del proprio padre. La nostra vicinanza a lui e a tutta la sua famiglia in questo momento di dolore”.

Voglio esprimere la mia vicinanza a @GiuseppeConteIT per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 4, 2023

Nicola Conte aveva 93 anni ed era nato a Volturara Appula, stesso paese di origine dell’ex premier, che si trova nel foggiano. La sua morte è sopraggiunta nella mattinata di venerdì 4 agosto. Come riportato dal sito Foggia Today, lo stato di salute del padre di Giuseppe non erano ottimali da diverso tempo. Aveva lavorato a San Giovanni Rotondo come segretario comunale.