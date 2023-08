Rita Dalla Chiesa in lacrime, lutto per la giornalista. In questi giorni d’estate tanti partono per le vacanze e, non potendolo portare con sé, decidono di lasciare il proprio amico a quattro zampe da un amico oppure in qualche altro posto. Quelli che fino a poco tempo prima erano nostri compagni e amici diventano un peso malsopportato. E questo non va bene. Chi ama il proprio animale domestico lo fa sempre. Come Rita Dalla Chiesta che purtroppo in queste ore ha il cuore spezzato.

La popolare conduttrice di Forum, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesta ucciso in un infame agguato mafioso, ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram. La giornalista è nota non soltanto per aver diretto per tanti anni il programma Mediaset il cui testimone ha poi passato a Barbara Palombelli, ma anche per il suo impegno animalista. E oggi per lei è un giorno davvero triste: il suo cane Pedro è morto e Rita Dalla Chiesa ha voluto fargli una dedica speciale.

Il dolore di Rita Dalla Chiesa e le commoventi parole per Pedro

“Era il mio cagnolino – ha scritto nel post Rita Dalla Chiesa – Era il mio compagno da 20 anni. Era Pedro. Era un’anima bellissima, aveva gli occhi dolci. Non ho mai ricevuto così tanto amore e tanta fedeltà, nella mia vita. Era lui che ha riempito molte mie giornate senza sole. Lo so che mi aspetterai, Pedrito mio. Ma che dolore, adesso. (Eri l’unico che si fidava di me anche quando guidavo e cucinavo…)”.

Con l’ultima frase Rita ha voluto sottolineare come, nonostante il dolore, il ricordo di Pedro suscita in lei tanti ricordi belli, positivi, che le trasmettono la forza per essere ancora ironica. In un altro video condiviso la giornalista ha ripreso il cagnolino mentre sembra parlare con lei poco prima di una passeggiata insieme.

Pochi giorni fa anche l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha perso il suo adorato cane e scossa dal dolore ha scritto: “Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia. Ieri, dopo averti salutata per l’ultima volta ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù”.

