Arrivano nuovi sviluppi su Andrea Purgatori e le cause della morte. Il corpo del giornalista, morto a 70 anni il 19 luglio scorsi, è stato sottoposto ad autopsia e ora stanno emergendo dettagli su ciò che sarebbe successo. Infatti, i familiari avevano presentato una denuncia per fare luce sull’operato dei medici. Infatti, secondo i parenti del conduttore di Atlantide, ci sarebbero stati degli errori dei dottori che avrebbero inciso sul suo decesso.

Dopo questa denuncia, la procura di Roma si è attivata e ha aperto un’indagine col reato di omicidio colposo. E quello che è stato rivelato nelle ultime ore su Andrea Purgatori e le cause della morte sembra fare maggiore chiarezza. Altri particolari sui risultati dell’autopsia sono stati diffusi dal sito Repubblica e si arriverebbe ad una conclusione su cosa abbia causato la dipartita dell’uomo. Anche se le analisi non sono finite.

Andrea Purgatori, nuovi dettagli sulle cause della morte: cosa dice l’autopsia

Come si è saputo sin dalle prime ore dopo l’addio di Andrea Purgatori, gli era stato scoperto un cancro ai polmoni, ma la sua famiglia ha avuto molti dubbi sull’efficacia della radioterapia perché la diagnosi non sarebbe stata giusta. E ora sulle cause della morte, grazie all’autopsia si sta comprendendo qualcosa in più. E gli ultimi dati metterebbero in dubbio la responsabilità dei dottori, visto che la situazione sembrerebbe essere stata molto grave.

Repubblica ha infatti scritto: “Svariate metastasi erano già diffuse nel corpo del giornalista”. Quindi, non avrebbe avuto alcuna possibilità di salvarsi la vita, a prescindere dalle diagnosi dei medici. Il Fatto Quotidiano ha ricordato che i dottori rischiano penalmente, solo se l’errore crea danni al paziente. Ma Purgatori, stando a questi risultati, sarebbe stato sconfitto dalla presenza di metastasi. Ma c’è da effettuare ancora un esame istologico.

Questo esame di tessuti ed organi sarà svolto da medici, radiologi e anatomopatologi, incaricati dalla procura capitolina. E alla fine si scopriranno i seguenti elementi: “L’epoca, la natura, la causa della morte e i mezzi che l’hanno determinata“.