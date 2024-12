Al Bano dice basta. Il cantante pugliese, 82 anni, è tra l’altro reduce da un piccolo intervento. Pochi giorni fa si è sottoposto a un intervento per una raucedine che gli causava un abbassamento alla voce, ad operarlo è stato il professor Lino Di Rienzo Businco a Roma. Ma già nel post operatorio umore e condizioni del leone di Cellino San Marco erano ottime.

Contattato dall’Adnkronos appena uscita la notizia dell’operazione, Al Bano ha fatto sapere: “Mi sono ripreso subito. Domani esco dalla clinica”. Ed era già proiettato verso gli impegni futuri, o meglio ci sperava: “Ho mandato a Carlo Conti ben tre brani, sono molto fiducioso”, aveva aggiunto riferendosi ovviamente al prossimo Festival di Sanremo. Ma non è andata così.

Al Bano, addio definitivo: “Basta così”

I big che calcheranno il palco dell’Ariston a febbraio 2025 sono stati resi noti e il nome di Al Bano non figura. Il pubblico ritroverà Elodie, Noemi, Irama, i Modà, The Kolors, Giorgia, Francesco Gabbani, Clara, tutti artisti che si sono esibiti lo scorso anno. E assisterà anche a un graditissimo ritorno: quello di Massimo Ranieri con una canzone scritta da Tiziano Ferro.

Al Bano, però, non ci sta e ha fatto sapere sempre all’Adnkronos che avrebbe voluto chiudere la sua carriera sanremese proprio il prossimo anno ma che non gliel’hanno permesso visto che è stato scartato: “Basta così. Non ci riproverò più. Volevo chiedere la mia carriera Sanremese il prossimo anno”.

“Amadeus mi aveva assicurato che avrei potuto gareggiare l’anno dopo la reunion con Ranieri-Morandi”, ma poi “non ha mantenuto i patti”. Il cantante ha quindi chiarito che per lui è finisce qui, facendo quindi intendere un addio definitivo al Festival di Sanremo. Ci ha tenuto però a dire che rispetta il giudizio di chi ha deciso gli artisti in gara.