“La vittoria è tua!”. X Factor, colpo di scena alla finale, ecco chi si porta a casa il premio. L’ultima puntata di questa stagione di X Factor 2024, andata in onda il 5 dicembre su TV8 e Sky Uno, ha regalato emozioni intense e colpi di scena. La serata si è svolta in una cornice straordinaria: Piazza del Plebiscito a Napoli, un’ambientazione che ha aggiunto un tocco di magia all’evento. Quattro artisti si sono contesi il titolo: Mimì, Lorenzo Salvetti, Les Votives e I Patagarri.

La finale è stata strutturata in tre manche: My Song, dove ogni artista ha presentato un brano che li rappresenta; Best Of, un medley delle loro esibizioni più significative; e infine, gli inediti, che hanno mostrato il loro potenziale come artisti emergenti. La competizione è stata giudicata da una giuria composta da degli infreddoliti Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia, con la conduzione di Giorgia. La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti illustri. Robbie Williams ha aperto le danze con una performance del suo nuovo singolo Forbidden Road, seguita da un medley delle sue hit più celebri, come Angels e Rock DJ.





Anche Gigi D’Alessio ha incantato il pubblico con le sue canzoni, contribuendo a creare un’atmosfera festosa. Inoltre, le sorelle Paola & Chiara hanno fatto ritorno sul palco con un medley delle loro canzoni più amate, portando un’ondata di nostalgia tra i fan. Dopo intense esibizioni, il televoto ha decretato che a vincere questa edizione di X Factor è Mimì. Con soli 17 anni, la giovane artista ha saputo conquistare il cuore del pubblico e della giuria, portando a casa il titolo di vincitrice di questa edizione.

La classifica finale ha visto Mimì al primo posto, seguita dai Les Votives al secondo, dai Patagarri al terzo e da Lorenzo Salvetti al quarto. La gioia di Mimì è stata palpabile quando ha cantato insieme ai suoi colleghi sul palco, creando un momento di celebrazione collettiva che ha messo in risalto lo spirito di amicizia e supporto tra i concorrenti. Questa edizione di X Factor si è distinta per il cambio di paradigma rispetto alle passate stagioni.

La conduzione di Giorgia e la nuova giuria hanno portato freschezza al format, attirando l’interesse del pubblico. L’ambientazione all’aperto ha reso l’evento ancora più speciale, segnando una nuova era per il talent show. La finale di X Factor 2024 non è stata solo una competizione musicale, ma anche una celebrazione della musica italiana contemporanea, capace di emozionare e unire diverse generazioni attraverso le note. Con la vittoria di Mimì, ci si aspetta che la sua carriera musicale prenda il volo verso nuove vette.

