Questo nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi, con tanta tristezza per Claudio Baglioni, che si trova a fare i conti con un lutto improvviso. Il cantautore romano, infatti, deve fare i conti con un lutto improvviso: il suo storico manager Massimiliano Savaiano è morto ieri mercoledì 1° gennaio. La notizia ha lasciato sgomenti i fan e gli addetti ai lavori, segnando un momento difficile per Baglioni, già provato da problemi di salute che hanno già influenzato i suoi impegni professionali.

Massimiliano Savaiano, storico manager della Bag Music, ha lavorato al fianco di Claudio Baglioni per molti anni, contribuendo a vari progetti e spettacoli che hanno segnato la carriera del cantautore. La scomparsa di Savaiano, avvenuta improvvisamente il 1° gennaio 2025, è arrivata come un fulmine a ciel sereno per Baglioni, che ha voluto dedicare un toccante messaggio al suo collaboratore sui social.

Claudio Baglioni in lutto: morto il manager della Bag Music

“Caro Massimiliano o Massimo o Massi o Max – come, variamente, ti chiamavamo noi che t’abbiamo incontrato e vissuto – ti sei addormentato per riposarti prima di partire per un nuovo e sconosciuto viaggio“, ha scritto Baglioni in una lunga nota pubblicata su Instagram. “Ne hai percorse tante di strade e questa, però, dovrai farla da solo perché non si sa quanto sia lunga e dove porti davvero”.

Con queste parole emozionanti, il cantautore ha voluto ricordare il suo manager, sottolineandone l’amore per la vita e le sue straordinarie qualità: “Hai amato tanto la vita di qui, le persone, i luoghi, i cibi, le storie ma non farai fatica ad appassionarti alla prossima. Cuore, gentilezza e ironia non ti mancano certo per ricominciare da un’altra parte e per una volta ancora. Intanto è arrivata l’ora di andare. Fai buon cammino”.

“Ciascuno di noi ti saluta a suo modo e ognuno con il proprio personale ricordo, così come facemmo dandoti nomi diversi. Sarà, invece, lo stesso per tutti il bene che, in questo tempo, ci hai dato e che ti abbiamo voluto. Per sempre sarà. Claudio”. Con queste parole, Baglioni ha reso omaggio all’uomo che ha contribuito in modo significativo alla sua carriera artistica e che ha lasciato un segno indelebile nella sua vita personale e professionale.

La scomparsa di Savaiano arriva in un momento già complicato per Claudio Baglioni. Da tempo il cantautore romano sta affrontando problemi di salute che lo hanno costretto a posticipare il suo attesissimo tour nei grandi teatri lirici. La perdita del suo storico manager rende questo inizio d’anno ancora più difficile, aggiungendo un peso emotivo a una situazione già delicata.

Massimiliano Savaiano lascia un vuoto non solo nella vita di Baglioni, ma anche nel mondo della musica italiana, dove il suo lavoro ha contribuito al successo di tanti progetti indimenticabili. Il cordoglio del cantautore romano riflette il profondo legame che li ha uniti per tanti anni.