“Non sappiamo cosa è successo”. Lutto nella musica, la cantante ritrovata morta sotto la finestra di casa. Nessuno ancora fa ipotesi sulla causa, ma iniziano ad emergere le prime ipotesi choc della polizia. La donna infatti dopo un periodo di grande successo musicale, stava cercando di ritrovando sé stessa dopo un periodo non proprio idilliaco per la sua arte. Eppure, chi era vicino a lei è sicuro che oramai la sua carriera era pronta per essere rilanciata alla grande. L’intera nazione ora è profondamente scossa dalla notizia della tragica scomparsa di Helena Zeťová, talentuosa e affascinante cantante deceduta all’età di 44 anni.

>> “Siamo devastati”. Musica in lutto, la cantante e attrice è morta il giorno di Natale. L’annuncio della famiglia

Il suo corpo privo di vita è stato trovato sotto le finestre del suo appartamento al primo piano. Il patrigno di Zeťová, Lešek Semelka, cantante e compositore di 78 anni, ha espresso il suo profondo dolore per l’accaduto. Secondo le informazioni riportate dal sito Blesk.cz, Zeťová sarebbe caduta dalla finestra. Semelka ha dichiarato a eXtra.cz: “Non sappiamo nulla. Siamo disperati e dobbiamo aspettare. È in corso un’indagine. Oggi suo padre ci ha chiamato dicendo di averla trovata alle dieci del mattino sotto le finestre. È caduta dal primo piano. Mi sembra strano. Siamo in attesa dei risultati medici”.





Lutto nella musica, la cantante ritrovata morta sotto casa

E ancora: “È necessaria un’autopsia. È terribile, siamo a Natale. Mia moglie è sotto shock”. Un testimone sul luogo della tragedia ha riferito: “L’ambulanza non ha potuto fare nulla, stanno solo aspettando il servizio funebre”. La polizia ha confermato l’accaduto. Il portavoce Petr Jaroš ha dichiarato: “Posso confermare che questa mattina abbiamo ricevuto una segnalazione sulla morte di una donna di 44 anni, il cui corpo è stato trovato vicino a una delle case nel villaggio di Prostřední Bečva. Le indagini sono appena all’inizio”. Il produttore musicale Jaro Slávik ha espresso il suo sgomento: “No! Non voglio e non posso crederci”.

Helena Zeťová zemřela (44 let)…. 🖤Jejich album jsem měla ráda❤️ pic.twitter.com/xVI7ousbau — Lucy in the Sky (@withdiamonds82) December 20, 2024

Helena Zeťová byla česká zpěvačka… (44 let) 😔

*️⃣7. 11. 1980 – ✝️20. 12. 2024



🤍🙏🏼🕯️ pic.twitter.com/048tKA1sQY — Jarda Prochazka (@jarda_prochazka) December 20, 2024

Ancora: “Assurdo. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia. Non ha alcun senso, è folle. Mi dispiace enormemente”. Anche la cantante Lucie Bílá ha manifestato il suo dolore, pubblicando una foto di Helena su Instagram accompagnata da un’emoji triste. Helena Zeťová ha raggiunto la fama in giovane età. Nel 2000 ha incontrato Tereza Černochová e Tereza Kerndlová, con le quali ha formato il trio Black Milk. Dopo lo scioglimento del gruppo, ha intrapreso una carriera solista di successo.

Nell’ottobre dello stesso anno, Zeťová ha pubblicato il suo primo album solista, “Ready To Roll”, ottenendo un altro riconoscimento al Český slavík. Il suo secondo album, “Crossing Bridges”, è uscito nel 2008, con il singolo di successo “Impossible (Unstoppable)” raggiungendo un successo strepitoso nella sua nazione e fuori dai confini. Sembrava pronta a rilanciare la sua carriera, ma il 20 dicembre 2024, all’età di 44 anni, è tragicamente morta a Prostřední Bečva, proprio come abbiamo raccontato. Suicidio o fatalità? Nessuno ancora ne è certo.

Leggi anche: “Mi ritiro dalla musica”. L’annuncio del cantante italiano: addio dopo ultimo concerto, ma è giallo