Annuncio a sorpresa da parte del cantante italiano, che ha rivelato di aver optato per il ritiro dalla musica dopo la sua esibizione in un ultimo concerto già programmato. Una decisione inaspettata e comunicata in maniera insolita, dunque c’è anche chi starebbe immaginando altro. Tanti dubbi tra i suoi fan, rimasti pietrificati davanti a questa notizia.

Probabilmente tra non molto ci saranno altre delucidazioni su questa scelta del cantante italiano, ma per ora il suo ritiro dalla musica sembrerebbe essere confermato. Lui stesso ha pubblicato un post sui social, comunicando questa novità sulla sua carriera artistica. Andiamo a scoprire insieme cosa sta succedendo.

Cantante italiano annuncia il ritiro dalla musica: “Ci sarà un ultimo concerto”

Ci ha pensato l’agenzia di stampa Ansa, come scritto dal sito Novella 2000, a confermare la news riguardante il ritiro dalla scena musicale di questo cantante italiano: “Annuncia l’addio alle scene con Il concerto finale, che si terrà il primo aprile 2025 all’Alcatraz di Milano. L’evento, che coinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti Per Fortuna Che Ci Sono Io (uscito lo scorso marzo), sarà – viene annunciato da Kashmir Concerti – una vera e propria festa, una celebrazione della carriera del cinquantunenne artista”.

L’addio alla musica riguarda Bugo, che su Instagram e Facebook ha scritto: “È deciso. 1 aprile 2025 Alcatraz, Milano. Sarà il mio ultimo concerto. Nessun bis, nessun ‘forse’ e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo un casino una volta per tutte”. Ma la modalità di annuncio ha lasciato perplessi e c’è chi ritiene che sia semplicemente uno scherzo.

Lui ha postato una conferenza stampa di addio, ma non era presente Bugo bensì Valerio Lundini. Dunque, potrebbe essere stata una trovata pubblicitaria. Oppure siamo veramente in presenza di un addio improvviso.