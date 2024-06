Un autentico choc nel mondo della musica italiana. La storica band ha deciso di dire basta, si ritira dalle scene a tempo indefinito. E no, non stiamo parlando de “Il Volo“. Sul trio nato nel 2009 e composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nei mesi scorsi è uscita l’indiscrezione. Sembrava che Gianluca avesse voglia di provare altro, ma poi i tre hanno smentito ogni ipotesi di scioglimento.

Ora, invece, un altro storico gruppo italiano ha annunciato che si prende una pausa. Non è ancora chiaro se si tratti di una pausa, di un arrivederci oppure di un addio. Anche loro si sono formati nel 2009, sono arrivati secondi al Festival di Sanremo a cui hanno preso parte in più di un’occasione. Hanno ricevuto diversi premi, ma adesso, dopo lo Sherwood Festival di Padova, hanno annunciato il ritiro.

Lo Stato Social dice basta, arriva l’annuncio ufficiale

L’annuncio è arrivato alla vigilia dell’ultimo grande evento per salutare i fan, lo Sherwood Festival di Padova. Lo Stato Sociale, la band composta da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto e Francesco Draicchio ha annunciato lo stop: “Nel 2023 questa band ha cambiato per sempre la sua forma, da sei siamo diventati cinque senza volerlo e senza poterlo evitare. Ora abbiamo bisogno di tempo -tanto o poco, non lo sappiamo- per guardarci dentro negli occhi e capire cosa fare da grandi”.

Il riferimento è alla morte del produttore e manager il produttore e manager Matteo Romagnoli, venuto a mancare il 15 giugno del 2023 a 43 anni dopo una lunga malattia. Era il ‘sesto’ componente de Lo Stato Sociale. Nel 2008 aveva fondato l’etichetta Garrincha Dischi.

“Smettere di correre a questo punto è necessario – hanno fatto sapere – e se torneremo lo dovremo fare essendo contenti di prendere in mano gli strumenti, fare dischi e andare sul palco insieme. Dovremo riprenderci in mano la gioia“. Dopo la morte di Romagnoli avevano scritto: “Senza di te siamo solo 5 st*onzi“. Con lui avevano scritto tra l’altro il brano “Una vita in vacanza” con cui erano arrivati secondi a Sanremo nel 2018.

