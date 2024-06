Fan salgono sul palco durante il concerto, il cantante li caccia in malomodo. È polemica dopo quanto avvenuto nel corso di un evento musicale a Milano. Stiamo parlando del concerto di Sferaebbasta che ha fatto due soldout nel capoluogo lombardo. Il 24 e il 25 giugno l’artista ha coronato il suo sogno cantando per la prima volta a San Siro, ottenendo un grande successo.

Tuttavia quello che è accaduto durante il concerto ha provocato diverse polemiche. D’altra parte il rapper, all’anagrafe Gionata Boschetti, già in passato ha fatto parlare di sé per diversi motivi. Molte critiche sono arrivate per i testi delle sue canzoni considerati a volte sessisti e comunque violenti. Ora però il rapper è criticato per la reazione che ha avuto quando si è visto arrivare alcuni fan sul palco.

Fan cerca di abbracciare Sferaebbasta ma lui fa intervenire la sicurezza

Grandi emozioni e tanti ospiti famosi al concerto di Sferaebbasta che ha invitato diversi colleghi come Geolier, Elodie, Rkomi e Ghali. Tuttavia ci sono stati anche degli imprevisti e cioè due invasioni di campo. Sono stati ben due i fan che sono saliti sul palco mentre l’artista stava cantando. In un’occasione Sfera ha salutato il ragazzo, nell’altra invece ha fatto intervenire la sicurezza.

Il cantante è apparso parecchio irritato quando il secondo fan, un ragazzino, è salito sul palco per abbracciarlo. L’artista lo ha respinto e fatto intervenire la sicurezza. Poi si è rivolto così al pubblico: “Quando vi devo dare il cinque scendo io, vi scongiuro non venitemi a c***re il ca*** sul palco. Vi voglio bene a tutti, quando vi vorrò dare il cinque scenderò io, però per favore basta salire sul palco, perché se si fa male qualcuno poi è colpa mia, quando in verità non è così”.

Va ricordato che il nome dell’artista è legato alla tragedia di Corinaldo dove era previsto un suo concerto e a causa del crollo di una balaustra morirono sei persone e 59 rimasero ferite. Questa volta dopo le parole di Sferaebbasta i presenti hanno applaudito, ma quando le immagini sono state diffuse sui social sono diventate virali e molti hanno criticato il suo comportamento dandogli del “montato”.

