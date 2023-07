Un altro concerto interrotto per via di comportamenti poco rispettosi dei fan. Questa volta è successo a Francavilla al Mare, dove il cantante si è visto costretto a interrompere il live a seguito dell’invasione di palco di una persona del pubblico. Non solo l’invasione: ha anche cercato di strappargli il microfono dalle mani. Pochi secondi e il rapper ha ripreso la canzone, ma poi si è rivolto al personale di sicurezza invitandolo a essere più presente, a controllare meglio situazioni del genere.

“Ma che state facendo?!”, ha detto dal palco come mostra un video poi pubblicato su TikTok. Ha mimato al pubblico anche il gesto della dormita, alludendo al grado di attenzione. E ancora, sempre rivolgendosi alla security: “State lavorando o cosa state facendo? Nessuno che si muove? Non state qua a guardare il cielo per favore. Dieci della sicurezza e nessuno che si muove”.

“Ma cosa state facendo?”: il cantante ferma il concerto

Poi, quasi al termine della canzone e decisamente infastidito dalla situazione, Sfera Ebbasta si è allontanato dal palco, abbandonando il concerto di Francavilla al Mare. Questo è solo l’ultimo spiacevole episodio avvenuto a un live. Rimanendo in Italia, solo pochi giorni fa è accaduto anche a Geolier, che si stava esibendo a Palermo.

E in questo caso l’invasione di palco per una foto aveva portato all’annullamento della data. “Ma secondo te, sto cantando e mi faccio un selfie con te?”, ha risposto lui, che poi si è visto poi costretto ad andare via e interrompere tutto. Più tardi ha commentato l’accaduto sui social.

“Mi spiace per aver dovuto interrompere il concerto di questa sera ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, purtroppo è stato per motivi indipendenti dalla mia volontà ma per questioni di ordine pubblico e di sicurezza. Mando un grande abbraccio a tutti i miei fan palermitani, sono sicuro che ci rivedremo molto presto”, le sue parole.