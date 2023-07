Stop al concerto: la cantante ferma tutto e rimprovera alcune sue fan. La scena, nemmeno a dirlo, è stata subito immortalata con decine e decine di cellulari pronti a riprendere lo stop improvviso al live. Uno stop che ha presto sollevato un grande dibattito, anche tra i suoi ammiratori: giusto, non giusto? Lei è Miranda Lambert, nota cantautrice country statunitense, che ha deciso di interrompere il suo concerto a Las Vegas per inveire contro alcune fan che stavano scattando una foto.

Un gruppo di donne, in particolare, pare abbia scatenato la furia dell’artista che ha deciso di smettere di cantare per qualche munito per rimproverarle. “Mi fermo qui per un secondo, mi dispiace – ha detto Miranda Lambert dopo aver improvvisamente smesso di cantare – Queste ragazze sono preoccupate per il loro selfie e non ascoltano la canzone. Scusate, ma non mi piace affatto”.

Leggi anche: “Devono operarmi”. Tiziano Ferro, il dramma e l’annuncio choc: “Questa è la diagnosi dei medici”





“Basta, questa cosa non mi piace”: la cantante stoppa il concerto

Come detto, i suoi fan si sono divisi dopo questa decisione di mettere in pausa lo spettacolo. E infatti in uno dei video poi diventato virale dell’episodio ripreso dal cellulare, alcuni escono dal locale, dicendo “Non fare questo ai fan”. Altri invece hanno difeso l’artista: l’uso del cellulare è l’ennesimo esempio di mancanza di decoro da parte del pubblico ai concerti.

A NBC News Adela Calin, una delle donne criticate da Miranda Lambert, ha dichiarato di essere sconvolta dal comportamento della star country: “Mi sembrava di essere tornata a scuola con l’insegnante che mi rimproverava per aver fatto qualcosa di sbagliato e mi diceva di sedermi al mio posto. Sento che era determinata a farci sembrare giovani, immature e vanitose. Ma eravamo solo donne adulte tra i 30 e i 60 anni che cercavano di scattare una foto”.

DEBATE: Miranda Lambert stopped her concert to scold to fans who were taking selfies while she sang. Were they wrong to take pictures instead of listening to the music? Or their right to enjoy the concert however they want since they paid for it? pic.twitter.com/cTE9VudGeD — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) July 17, 2023

La fan di Miranda Lambert, 43 anni, ha aggiunto che il gruppo, che era seduto molto vicino al palco, aveva provato a scattare una foto prima dell’inizio dello spettacolo, ma l’illuminazione non era eccezionale. Così, verso la fine dello show, ha chiesto a una donna seduta dietro di loro di scattare una foto a lei e alle sue amiche. Ma si è beccato un rimprovero durante il live.