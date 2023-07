“Devono operarmi”. Tiziano Ferro, il dramma e l’annuncio choc: “Questa è la diagnosi dei medici”

Brutta notizia per i fan di Tiziano Ferro. Oltre mezzo milione di spettatori, 14 stadi e ospiti di grido (ve li elenchiamo sotto, ndr). Il tour di Tiziano Ferro sta facendo il pienone con 33 canzoni in scaletta per raccontare, a 6 anni dall’ultimo live, 20 straordinari anni di carriera. Si chiama TNZ il tour del cantante di Latina ufficialmente cominciato il 7 giugno 2023 a Lignano Sabbiadoro. Il tour è proseguito per le principali città italiane da Torino a Milano, passando per Roma, Napoli, Bari, Modena, Messina e Firenze.

Tra gli ospiti Carmen Consoli a San Siro e Max Pezzali che come ricorda l’Ansa ha cantato con Tiziano Ferro una speciale versione di Nord sud ovest Est e in un duetto sulle note di Come Mai. E poi tanti altri che hanno voluto rendere omaggio e partecipare a questa festa bella per uno dei cantautori italiani più amati. Dall’ormai non più emergente Tananai ai già affermati Federico Zampaglione, Jovanotti, Massimo Ranieri (con Tiziano ha cantato “Perdere L’amore” e nell’omaggio a Pino Daniele con Je so’ pazzo), Giuliano Sangiorgi dei Negramaro (insieme in Non me lo so spiegare)”.

“Devo operarmi”, Tiziano Ferro preoccupa i fan: la diagnosi

Con uno struggente cinguettio su Twitter Tiziano Ferro ha annunciato: “𝘼 𝙫𝙤𝙞. Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città.

Tiziano ha spiegato cosa si è nascosto dietro questi momenti emotivamente intensi: “lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene. Tiziano”.

Tra i numerosi fan che hanno voluto inviare al cantante il proprio sostegno c’è anche l’amica di vecchia data, si conoscono da 20 anni, Laura Pausini: “Pochi possono capire a fondo cosa significhi aver fatto questa scelta TZN. Emotivamente oltre che fisicamente. Sei grande. E come tantissimi, anche io, ti ringrazio per questa scelta e ti voglio bene”. E come lei sono in tanti a volergliene come dimostrano le centinaia di commenti giunti al suo annuncio.

