Dramma nel mondo della musica, il cantante trovato morto nella sua casa di Los Angeles: aveva 49 anni. Ignote le cause, la polizia sta indagando sull’accaduto. Al momento non si conosce la causa del decesso il sospetto, tuttavia, è che il decesso sia legato all’uso di sostanze stupefacenti. Il cantante, infatti, ha lottato con la dipendenza dalla droga per tutta la vita ed è apparso nei reality Celebrity Rehab e Sober House. Una carriera, la sua, segnata da successi ed eccessi.

>> I carabinieri del Ris a casa di Roberto Baggio, quello che scoprono lascia di sasso gli italiani: “Ma com’è possibile?”

Nel 1992 conobbe il collega Epic Mazur, con cui fondò tre anni dopo il gruppo The Brimstone Sluggers, diventato nel 1999 Crazy Town. Nel 2000 il gruppo prese parte ad un’esibizione all’Ozzfest, abbandonata però dopo due settimane, a causa di un episodio di violenza attribuito al cantante.





Morto Shifty Shellshock, il frontman dei Crazy Town aveva 49 anni

Il primo importante singolo dei Crazy Town, di cui Seth Brooks Binzer, conosciuto come Shifty Shellshock era leader e che oggi tutti piangono,fu Butterfly, che nel 2001 raggiunse negli Stati Uniti il primo posto della classifica Billboard Hot 100, ed ebbe grande seguito anche all’estero, soprattutto in Austria, Danimarca e Norvegia.

Il successo del brano permise al loro primo album in studio The Gift of Game di vendere in patria più di un milione e mezzo di copie. Nel 2002 i Crazy Town pubblicarono il secondo lavoro Darkhorse, che però ebbe scarsa fortuna commerciale, costringendo il gruppo a sciogliersi subito dopo la pubblicazione.

Nel 2007 il gruppo annunciò di essersi riformato, e due anni dopo si esibì nuovamente dal vivo. Nel 2015 i Crazy Town hanno pubblicato il terzo album in studio The Brimstone Sluggers. Durante il silenzio del suo gruppo originale, Binzer ha collaborato col produttore discografico britannico Paul Oakenfold, inserendo proprie parti vocali nel singolo “Starry Eyed Surprise”, dall’album Bunkka.