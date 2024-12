Una delle figure più amate del panorama musicale del Paese e celebre personaggio televisivo è venuta a mancare all’età di 69 anni. La cantante, attrice e icona della musica pop è deceduta mercoledì scorso, il giorno di Natale, a causa di complicazioni legate alla sua salute, come riportato dall’Associated Press. Il mese scorso, era stata ricoverata d’urgenza in un ospedale a causa di problemi polmonari, sottoponendosi il 7 dicembre a un intervento chirurgico delicato, la decorticazione pleuropolmonare.

Questo tipo di operazione, noto anche come pleurectomia, comporta la rimozione di parte della membrana che avvolge i polmoni, oltre alla rimozione di eventuali tumori visibili. Il ricovero era dopo che aveva annunciato il rinvio di alcuni concerti programmati per il suo tour del 2024, a causa dei suoi di salute. In una dichiarazione pubblicata il 2 dicembre, aveva rassicurato i fan dicendo di essere sotto cura per una condizione che richiedeva riposo e attenzione medica. “Sono tranquilla, in buone mani e fiduciosa che presto sarò completamente guarita”, aveva scritto in un messaggio.

Dulce, morta a 69 anni la cantante messicana

Nel comunicato diffuso il giorno di Natale per annunciare la sua morte, la famiglia e il team della cantante messicana Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, conosciuta come Dulce, hanno descritto la sua figura come un’artista eccezionale e una persona di grande cuore, che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura musicale. È stato anche chiesto al pubblico di rispettare il dolore della famiglia e di concedere loro il tempo necessario per elaborare questo momento difficile. La sorella della cantante, Isabel Noeggerath, ha confermato il decesso attraverso un post su Facebook, scrivendo: “Sorella, sei già con nostra madre in cielo e le canti, mi mancherai, riposa in pace, ti amo”.

Nel corso della sua carriera, Dulce è stata una delle voci femminili più celebri del Messico negli anni ’80, partecipando a numerosi programmi televisivi locali e festival internazionali. Più recentemente, ha preso parte al reality show di Netflix “Siempre Reinas”. Originaria di Matamoros, una città nello stato di Tamaulipas, Dulce ha iniziato la sua carriera musicale a Monterrey, prima di trasferirsi a Città del Messico. Negli anni ’70 fece parte del gruppo Toby y Sus Amigos, per poi collaborare con il celebre cantante José José.

Nel 1978 vinse il primo premio al Festival musicale di Maiorca con il brano “Señor Amor”, scritto da Armando Manzanero. La sua carriera non si è limitata solo alla musica, ma ha spaziato anche nel mondo delle soap opera in lingua spagnola. La sua prima esperienza televisiva risale al 1978, con la partecipazione alla serie “Muñeca Rota”.

Successivamente, ha preso parte a numerosi altri progetti televisivi di successo, come “Mujeres Engañadas” (1999), “Las Vías del Amor” (primi anni 2000), “Mundo de Fieras” e “Muchachitas Como Tú”. Ha fatto il suo esordio cinematografico nel 1984 con il film “No vale nada la vida” e, più recentemente, ha partecipato a serie come “Vencer la Culpa” e “Vecinos”, nonché in alcuni episodi di “Quiéreme Tonto”. Per rendere omaggio alla sua memoria, il 27 dicembre si terrà una messa in suo onore presso la basilica di Guadalupe a Città del Messico.