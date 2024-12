Un terribile incidente è costato la vita all’attore 16enne promessa del cinema. A dare la notizia è stato lo staff del ragazzo. Volto già noto, la sua grande occasione era arrivata nel 2017 nel famoso film del regista Edgar Wright Baby Driver, per il quale aveva interpretato il ruolo di Young Baby. Era apparso in un episodio di MacGyver nel 2018 e aveva fatto il doppiaggio per Badanamu Cadets. Era apparso anche negli show televisivi Legacies, Found e Genius.

>> “Amore, svegliati”. La mamma va nella stanzetta e trova la figlia 17enne morta il giorno di Natale. La tragedia in casa, cosa è successo

Ancora da capire cosa sia successo, quello che è certo è che l’attore è stato dichiarato morto all’ospedale UAB in Alabama intorno alle 20:00 di sabato 21 dicembre dopo essere caduto da un veicolo in movimento giovedì sera, non è chiaro so un motociclo.





Morto a 16 anni l’attore Hudson Meek, era apparso in Baby Driver

Secondo un rapporto pubblicato: “I nostri cuori sono spezzati nel condividere che Hudson Meek è tornato a casa per stare con Gesù stasera. I suoi 16 anni su questa terra sono stati troppo brevi, ma ha realizzato così tanto e ha avuto un impatto significativo su tutti coloro che ha incontrato”.

J Pervis Talent Agency, che ha rappresentato Hudson Meek, ha condiviso questo su Instagram: “Hudson era uno straordinario giovane talento, la cui dedizione, passione e promessa hanno brillato intensamente nel nostro settore. Negli ultimi 10 anni, ha contribuito così tanto allo spirito della nostra agenzia e la sua perdita lascia un vuoto che sarà profondamente doloroso per tutti noi”.

“Hudson era più di un semplice talento, era una fonte di ispirazione e ha toccato così tante vite con il suo entusiasmo, la sua gentilezza, il suo sorriso e la sua innata capacità di illuminare una stanza senza mai incontrare uno sconosciuto. Sarà ricordato con grande affetto da tutti noi”.