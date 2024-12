Un’immensa tragedia si è verificata proprio nel giorno di Natale, devastando un’intera famiglia. La ragazza è morta a soli 17 anni e a fare la tragica scoperta a letto è stata la sua mamma. La donna era andata nella camera dell’adolescente per svegliarla e farle prendere le medicine, ma non ha mai aperto gli occhi perché purtroppo era deceduta durante la notte.

La ragazza è morta quindi a 17 anni nel sonno, lasciado pietrificata e addolorata la madre. Doveva essere un giorno di festa per tutti, invece il Natale si è trasformato in un vero e proprio incubo. La minore era in cura e doveva quindi assumere dei medicinali, ma non li ha mai potuti prendere perché aveva già perso la vita.

Ragazza di 17 anni morta nel sonno: addio a Katharina

Ad essere stroncata da un malore improvviso è stata la sfortunata Katharina Grande, come riportato da Il Gazzettino. La giovane è morta a 17 anni a Campagnola di Brugine (Padova). Prendeva regolarmente delle medicine a causa dell’epilessia, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e un malessere le ha tolto la vita da un momento all’altro.

La mamma di Katharina ha chiamato il 118 nella speranza di salvare l’amata figlia, ma era ormai troppo tardi. La 17enne sarebbe stata uccisa da una crisi epilettica. Ma è stata comunque presa una decisione importante per fare chiarezza, ovvero effettuare l’esame autoptico sul corpo della minorenne.

Fatale dunque una crisi respiratoria, senza che la madre si accorgesse del decesso della 17enne. La famiglia ha poi commosso tutti, infatti nonostante il dolore hanno accettato di donare gli organi della ragazza, in particolare delle cornee.