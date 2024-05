“Sei una me, non capisci un ca”. J-Ax, la bordata verso Fedez? Nessuno lo sa con certezza, ma dalle parole del rapper milanese non ci sono poi tanti dubbi. Eppure il nome di Federico Lucia non esce mai e anzi, J-Ax dopo queste parole cerca di fare chiarezza ma non dice mai di non avercela con l’amico. Andiamo con ordine però, questa non sarebbe neanche la prima volta che i due finiscono a dirsele di santa ragione.

Anni fa, dopo un sodalizio artistico fruttuoso per entrambi, i due avevano deciso di darci un taglio, netto e anche la loro presunta amicizia era finita. Rapporti poi riallacciato dopo il cancro di Fedez e un concerto organizzato insieme per una raccolta fondi. Eppure ora sembra che J-Ax ce l’abbia di nuovo con l’amico o ex tale. In occasione dell’uscita del nuovo album degli Articolo 31, “Protoromanza”, J-Ax racconta di essere cambiato sostanzialmente dopo aver messo su famiglia con la moglie Elaina Coker.





“Sei una me***, non capisci un ca***”. J-Ax, bordata verso Fedez?

I due insieme hanno fatto un figlio, Nicolas, nato nel 2017: “Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. Io dal momento che ho messo in mezzo alla mia vita altre persone, anche J-ax, poi una famiglia, un partner e soprattutto un figlio… Non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino”. Eppure sembra proprio che ce l’abbia con Fedez: “Non ho scusanti, non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione”.

E ancora J-Ax: “Quando è il momento di assumersi le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai io non ti rispetto”. Poi torna, a mente fredda e lucida e dice: “Forse non mi sono spiegato bene. Probabilmente le testate online hanno decontestualizzato. Alla fine credo che come al solito sia la gente che non vuole capire un ca…o, così può indignarsi e/o fare gossip. Quindi lo devo spiegare a prova di scemo”.

Poi dice J-Ax: “Intendevo che fare la popstar edonistica che si pi…a/beve il mondo quando sia ha un partner, dei figli, magari a cui non si paga il mantenimento per permettersi i vizi, non è genio e sregolatezza, ma è a persone di me…da. J-Ax poi torna sull’argomento della depressione e dice: “La depressione è una malattia per cui si va dal dottore, non dal pusher. I bambini vengono prima di tutto. Così mi sento io, giusto o sbagliato”. E Fedez? Per ora niente di nuovo sul fronte milanese. Attendiamo sviluppi.

