La salute di Fedez ha messo tutti in allarme nelle ultime ore, infatti si era parlato di qualcosa di molto serio che gli fosse capitato. E Chiara Ferragni avrebbe anche compiuto un gesto importantissimo nei confronti dell’ex marito, nonostante ormai il matrimonio finito e un rapporto decisamente negativo. Il rapper milanese ha comunque rotto il silenzio nella giornata del 20 maggio.

Parlando della sua salute, Fedez ha ammesso di non essere stato in gran forma ma anche che non gli sia successo nulla di particolarmente grave: “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”. E ora si è scoperto qual è stata la reazione di Chiara Ferragni.

Salute Fedez, come ha reagito Chiara Ferragni

Oltre che per la sua salute, Fedez è finito al centro di molte voci negli ultimi giorni, anche in riferimento ad una presunta rissa. Ma Chiara Ferragni ha sempre scelto la via del silenzio, concentrandosi unicamente sugli aspetti della sua vita e sui figli Leone e Vittoria. Ora, però, secondo quanto rivelato da Il Messaggero, l’imprenditrice digitale avrebbe fatto qualcosa di significativo.

Secondo Il Messaggero, Chiara si sarebbe preoccupata per lo stato fisico di Fedez ma avrebbe preferito non avere un contatto diretto. Avrebbe quindi telefonato alla mamma del cantante, Annamaria Berrinzaghi, che l’avrebbe messa al corrente della situazione legata al figlio. Ma ovviamente non conosciamo esattamente i contenuti di questa chiamata.

La lontananza da Fedez si sarebbe confermata evidente, visto che Chiara anche in questa circostanza avrebbe optato per questa scelta di non chiamarlo in prima persona. Ma ha avuto informazioni tramite l’ex suocera.