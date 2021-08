“Salta il concerto”. Maneskin, arriva una brutta notizia. Problemi di salute per un membro della band

I Maneskin non si fermano più. La rock band romana sta vivendo un periodo davvero magico. Prima la vittoria al Festival di Sanremo con un brano “Zitti e buoni” non certo classico per la kermesse italiana. Poi, con la stessa canzone, ecco il successo anche all’Eurovision Song Contest. Da quel momento in poi Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno iniziato una vera e propria scalata internazionale. I loro nomi ormai sono sulla bocca di tutti, dovunque.

Dopo l’ingresso con due canzoni nella top 10 britannica è arrivata la consacrazione anche negli Stati Uniti dove i Maneskin sono primi nella classifica rock di Billboard con “I wanna be your slave”. Insomma, un vero delirio, ovunque vanno Damiano e soci spaccano. Il successo, si sa, porta consensi, e così anche Miley Cirus ha iniziato a seguire il gruppo su Instagram. Tutte le date del prossimo tour sono sold out. Grandissima attesa anche per l’evento al Circo Massimo dell’estate 2022.

Proprio poche ore fa, però, nella giornata di sabato 31 luglio, la band ha dato una brutta notizia ai propri fan tramite i propri canali social ufficiali. Nel messaggio i Maneskin spiegano che non potranno partecipare al Lokerse Feesten in Belgio il 5 agosto. Damiano e i suoi hanno dovuto annullare il concerto previsto a causa di un infortunio che ha colpito uno di loro. Si tratta del batterista Ethan Torchio che ha una tendinite e dunque dovrà stare a riposo nei prossimi giorni.





“Siamo profondamente dispiaciuti di annunciare questo – scrivono i Maneskin – ma sfortunatamente non potremo suonare al Lokerse Feesten giovedì. Ethan ha una tendinite e non riuscirà a riprendersi in tempo per suonare per il concerto. Sta bene e si sta riposando, ma ha bisogno di stare un po’ di tempo senza suonare. Siamo davvero dispiaciuti di non poter essere lì con tutti voi, e non vediamo l’ora di rivedervi e di divertici insieme”.

Dunque una pausa forzata per un gruppo che nell’ultimo periodo è andato a mille ora. D’altra parte solo un fattore esterno poteva fermare la corsa impazzita dei Maneskin. Nulla di tanto grave, in ogni caso. Presto vedremo di nuovo all’opera Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Ricci. Anzi, il loro nuovo album è in uscita a breve. Chissà cosa ci regaleranno questa volta?