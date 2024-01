Lutto nella musica, la moglie del famoso cantante trovata morta. La donna aveva 45 anni e il macabro ritrovamento è stato fatto nella sua casa di famiglia venerdì scorso. La notizia ha sconvolto la comunità locale e ha lasciato due figlie, Elsie, 15 anni, e Ada, 5 anni, senza la loro amata madre. La 45enne era una figura ben conosciuta e amata nella comunità. Era attiva nel suo gruppo Facebook locale e, solo pochi giorni prima della sua morte, aveva postato un messaggio alla ricerca di una nuova casa in affitto.

Questo dettaglio ha aggiunto un ulteriore strato di tristezza alla notizia della sua morte. Una fonte vicina alla famiglia ha confermato che non ci sono circostanze sospette riguardanti la sua morte. “Gill è stata trovata morta venerdì nella casa di famiglia. La famiglia è devastata e sta ricevendo sostegno da amici e parenti. Chiedono rispetto per la loro privacy in questo momento di lutto”.





Il compagno di Gill, un uomo di 39 anni, è noto per la sua carriera musicale e tutti anno che è un padre devoto. I due si sono conosciuti quando la donna, Gill si è trasferita a casa della madre del musicista come inquilina, insieme al suo fidanzato di allora. “Non è stato l’inizio più facile, ma la vedo ancora come una cosa molto romantica”, ha detto. “Non sono molto romantico”.

E ancora: “Non sono tipo: ‘Amo il romanticismo! Ma trovo romantiche certe cose e il fatto che ci siamo incontrati nel modo in cui ci siamo incontrati. È come una piccola favola o qualcosa del genere!”. Parliamo chiaramente di James Morrison, un cantante e cantautore britannico noto per la sua voce soulful e le sue canzoni emotive.

James Morrison e Gill Catchpole hanno iniziato la loro storia d’amore tre mesi dopo che lei si era separata dal suo fidanzato e lui si era trasferito. In questo momento di dolore, la famiglia chiede rispetto per la loro privacy mentre elaborano la perdita di Gill. Le nostre condoglianze vanno a James, Elsie, Ada e a tutti coloro che conoscevano e amavano Gill. Il dramma ha sconvolto l’intera comunità di Gloucestershire, dove i quattro vivevano seranamente fino a poco tempo fa.

