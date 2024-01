Dramma nella musica italiana: un cantante è morto nelle scorse ore lasciando un dolore indescrivibile in tutti coloro che gli volevano bene. A riportare la notizia è stato Il Gazzettino, il quale ha riferito che l’artista aveva solamente 21 anni. Il suo papà è deceduto quando era piccolo, infatti sono stati i nonni a permettergli di crescere. Poi suo nonno era morto circa dodici mesi fa.

E ora c’è stata la terribile fine anche per il 21enne. E la musica italiana è in lutto e piange quindi la scomparsa del cantante, morto quando aveva ancora una vita intera davanti a sé. Nel corso della sua carriera musicale aveva realizzato delle canzoni molto significative e c’era stata anche la pubblicazione di alcuni suoi dischi, che erano stati poi messi su Spotify e anche YouTube.

Musica italiana in lutto: il cantante è morto a 21 anni

Come riferito dai siti Il Gazzettino e Leggo, la musica italiana ha detto addio a questo cantante morto troppo giovane. Sulle piattaforme era conosciuto con la sigla XSadCryx e aveva dato vita a dei brani che riportavano testi, caratterizzati dal suo tormento, dalla tristezza e dalla difficoltà di vivere. Nel novembre del 2022 aveva scritto su Facebook: “Nessuno ama un ragazzo d’oro”.

A perdere la vita è stato il rapper Nicola Cristian Trolese, che è morto a Camponogara, in provincia di Venezia. Il suo corpo è stato trovato il 5 gennaio, ma è giallo su cosa sia successo, visto che le autorità competenti non hanno fornito dettagli sulle cause della dipartita. Sono in corso le indagini e vige il massimo riserbo. Anche su altri social network postava cose molto angoscianti, che facevano comprendere il suo dolore.

Addolorato anche il sindaco del paese veneziano, Antonio Fusato, che conosceva personalmente lo sfortunato rapper. Quest’ultimo amava moltissimo il cantante Sfera Ebbasta.