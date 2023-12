La musica italiana è in lutto per la morte di una cantante, che si era distinta per la sua immensa professionalità. Il suo decesso è avvenuto nella notte tra il 17 e 18 dicembre e l’annuncio è arrivato in un modo insolito. Infatti, attraverso il suo profilo Facebook ufficiale, ha postato un messaggio postumo, come se stesse quindi parlando lei stessa della fine della sua vita.

Questo ciò che ha scritto sul social network dalla persona che ha creato un vuoto incolmabile nella musica italiana, dopo la morte di questa cantante: “Se vi scrivo è perché sto camminando verso la casa del Padre. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino in questo anno di tribolazioni. Sono state tante e meravigliose e generose”.

Leggi anche: “È morto”. Choc al concerto, il cantante si accascia e muore sul palco davanti al pubblico





Musica italiana in lutto per la morte della cantante

Questa personalità della musica italiana ha voluto anche dire grazie a tutti coloro che hanno collaborato con lei. Il lutto per la morte di questa cantante ha colpito tutti e questo è stato il messaggio conclusivo dell’artista: “Volevo ringraziare i tantissimi allievi che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni. Con molti è nato un rapporto stretto, fatto non solo di musica, ma anche di ricerca ed emozioni. Vi auguro il meglio perché il mondo che sembra rovesciare in modo inevitabile, con voi forse ha una speranza”.

A morire è stata la cantautrice, scrittrice, autrice e musicista Susanna Parigi, che ha aggiunto: “Ringrazio i grandi artisti che mi hanno permesso di lavorare con loro: Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Tony levin, Raf, Pat Metheny e poi Corrado Augias, Lella Costa, Marco Travaglio. Ringrazio ovviamente i miei storici musicisti e anche quelli con cui non suonavo più da tanto tempo. Ognuno mi ha regalato un pezzo di vita”. Aveva realizzato 10 album, l’ultimo dei quali dell’anno scorso chiamato Caro m’è ‘l Sonno.

Parigi si era formata al Conservatorio Cherubini di Firenze, dove aveva ottenuto il diploma in pianoforte. Nella biografia scriveva: “Ispirata alla grande letteratura, anche erotica, sicuramente originale e coraggiosamente impegnata, è stata sintetizzata dai critici con l’inedita formula di ‘pop letterario'”.