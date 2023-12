Un vero e proprio dramma ha colpito il mondo della musica. Gravissimo lutto per la morte del cantante durante il suo concerto, mentre si trovava davanti a tantissima gente. Si stava esibendo regolarmente, quando improvvisamente è caduto per terra perdendo conoscenza e non rialzandosi più. In un primo momento si era pensato ad un malessere passeggero, invece ha perso la vita.

Musica dunque sotto choc per questo lutto così prematuro e inaspettato. La morte dell’amato cantante, che aveva solamente 30 anni, ha fatto il giro del mondo. Anche perché è stato diffuso il video che immortala gli ultimi istanti di vita dell’artista, che stava deliziando i suoi fan con una delle sue performance. Poi la tragedia che ha scosso tutti.

Leggi anche: “Sconfitto da un cancro alla prostata”. Lutto nella musica, l’addio del cantante a 47 anni





Musica in lutto per la morte del cantante durante il suo concerto

Gli amanti della musica sono scioccati per questo lutto che si è portato via un giovane artista. La morte del cantante è stato un colpo terribile per tutti coloro che ne apprezzavano le gesta professionali e che tra l’altro erano presenti al suo concerto, diventato l’ultimo della sua vita. Ad annunciare la sua dipartita è stata una nota ufficiale della sua etichetta discografica.

A morire è stato il cantante brasiliano Pedro Henrique, che in quel momento stava cantando brani gospel. Il suo decesso è avvenuto al concerto in corso alla Feria de Santa de Bahìa, lo scorso 13 dicembre. L’etichetta discografica ha scritto: “Ci sono situazioni molto difficili nella vita, per le quali non abbiamo alcuna spiegazione. Dobbiamo solo capire che la volontà di Dio prevale! Pedro era amico di tutti. L’unico figlio maschio, un marito presente e un padre super devoto”.

The moment Brazilian gospel singer Pedro Henrique, 30 slumped and subsequently died during while performing on stage



pic.twitter.com/TzUlZYdnsr — Instablog9ja (@instablog9ja) December 15, 2023

Infine, è stato aggiunto sul compianto Pedro Henrique: “Non c’è pastore o cristiano in Brasile che dica qualcosa di diverso: Pedro è semplice, è credente! Che sorriso! Quanto è bello! Che voce“.