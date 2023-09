Tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 è stato una figura di spicco nel panorama musicale di Pesaro e dell’intera Italia, per questo motivo la notizia sella sua improvvisa scomparsa ha scosso un’intera generazione, quella dei ragazzi che ballavano grazie alle sue selezioni. E infatti sui social c’è stata una vera pioggia di commenti in ricordo dell’amato dj scomparso.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, non si farà l’autopsia sul corpo di Samuel Casadei, il 50enne dj pesarese morto lunedì notte in ospedale, a quanto sembra, per un attacco cardiaco. Nessun funerale, ma giovedì 14 settembre ci sarà un momento di raccoglimento alla camera mortuaria a Muraglia, dalle 14 alle 15.30.

Lutto nel mondo della musica: Il dj Samuel Casadei muore per infarto

Samuel Casadei, conosciuto da tutti come “Sam”, si è sentito male domenica pomeriggio. Come scrive Il Resto del Carlino il 50enne si è sentito male nel suo appartamento in via Filippini 2 quando ha chiamato il 118. I vicini lo hanno visto uscire di casa e salire sull’ambulanza con le proprie gambe e non si sono preoccupati più di tanto.

Sebbene Samuel Casadei stesse bene, le cose sono cambiate nel giro di poche ore. Una volta ricoverato in ospedale, durante la notte, le sue condizioni sono peggiorate ed è morto. Samuel Casadei aveva 50 anni. Si sospetta che la causa possa essere stata un infarto. Il dj lascia il fratello Simone e il padre.

La notizia della sua morte è circolata poco dopo lasciando tutti nel più grande dolore e sconforto. Sui social sono tanti i messaggi di affetto e stima verso Samuel Sam Casadei, dj di riferimento tra fine anni Novanta e primi del 2000. Gli suoi amici hanno deciso di organizzare una grande festa in sua memoria.