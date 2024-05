Bruttissima notizia per Francesco Sarcina. Il cantante è stato colpito da un grave lutto, infatti un pezzo importante della sua vita se n’è andato per sempre lasciandogli un vuoto incolmabile. Lui ha subito scritto un post per omaggiare questa persona, che tanto gli ha dato in passato e che purtroppo adesso non è più in vita. Grande tristezza anche da parte dei suoi fan.

Francesco Sarcina si è soffermato così sul lutto che gli ha devastato la giornata: “In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con ‘lucente armonia’. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: ‘Ma come ca*** fate a non capire cosa vuol dire?’. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato, forse, era necessario conoscerla“.

Francesco Sarcina, grave lutto: “Tanto dolore”

Francesco Sarcina ha ammesso di essere completamente addolorato dalla triste notizia. Un lutto che non sarà facile da assorbire in tempi brevi per il frontman de Le Vibrazioni: “Ed ora è più che mai parte della lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Ma lascia anche tanto dolore, dolore perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura quale è sempre stata. Difficile perché una madre ed un fratello perdono una figlia e una sorella. Ma ancor più difficile è perché un marito e due figli perdono una giovane moglie e una madre splendida e amorevole”.

Francesco Sarcina ha dovuto dire addio alla sua ‘immensamente’ Giulia, come intona lui nel brano, infatti lei è stata la fonte ispiratrice della canzone Dedicato a te. Il suo omaggio alla donna, purtroppo morta, è terminato così: “E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia. Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio. Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana. Con amore vero ed eterno. Fra”.

L’identità della vera Giulia non è mai stata svelata. Nel videoclip della canzone ad interpretarla era l’attrice Angelica Cacciapaglia. Lui in una vecchia intervista al Corriere della Sera raccontò: “Mi amava tanto, c’è rimasta davvero male, mi sono sentito da schifo. Ho fatto soffrire, ma ho pagato con le pene dell’inferno. La lascio non capendo perché, dato che le volevo bene, e faccio un’esperienza delirante: Maia”.