Dolore immenso per Gianluca Grignani, colpito da un gravissimo lutto in famiglia. La notizia è stata data proprio dal cantante, il quale ha scritto una breve ma intensa dedica e ha pubblicato un’immagine di lui insieme a questa persona fondamentale. Tanta commozione da parte dei suoi fan, ma anche di numerosi colleghi e personaggi famosi in generale, che stanno tempestando di messaggi il suo profilo Instagram ufficiale.

Gianluca Grigani è quindi distrutto dalla sofferenza perché questo lutto in famiglia è indubbiamente molto pesante. L’artista 51enne ha fatto subito capire di essere addolorato e i follower avevano già compreso tutto, quando hanno visto quell’immagine strappalacrime presa dal passato. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo nel suo ambiente familiare e chi sono stati coloro che gli hanno mostrato la vicinanza.

Gianluca Grignani, grave lutto in famiglia

Quindi, Gianluca Grignani ha messo in evidenza sul suo profilo social questa terribile notizia. Un lutto che nessuno si aspettava in queste ore, ma che purtroppo ha colpito pesantemente la sua famiglia. Queste le parole scelte dal cantautore milanese per esprimere il suo dolore: “E per il resto ognuno giudichi se stesso…Ciao“. E subito dopo sono apparsi centinaia di commenti, praticamente tutti di condoglianze.

Grignani ha dovuto dire addio a suo padre, deceduto nella giornata del 2 ottobre. Nello scorso Festival di Sanremo, che c’è stato a febbraio, Gianluca si presentò alla kermesse musicale più famosa in Italia proprio con un brano musicale dedicato al genitore, che si intitola Quando ti manca il fiato. Come ricordato dal sito Fanpage, tra lui e il papà non c’è stato un legame facile. Era infatti molto assente a causa del lavoro come commerciante di articoli per fotografi e, in seguito al divorzio dei genitori, la situazione certamente non migliorò.

Tra i primi ad intervenire su Instagram per dare supporto a Gianluca Grignani in questo difficile momento sono stati Nek, Laura Pausini, Mietta, Piero Pelù, Gabriele Parpiglia e tanti altri fan comuni del grande cantante italiano.