Grande preoccupazione per la cantante canadese Celine Dion. Da tempo la celebre artista ha seri problemi di salute e l’ultima notizia arrivata non fa ben sperare. A maggio scorso si era saputo che la cantante aveva dovuto cancellare i suoi numerosi impegni lavorativi. Annullati tutti gli eventi fino ad aprile del 2024. E, come detto, purtroppo non giungono notizie rassicuranti sulle sue condizioni.

Da tempo la cantante, conosciuta come Queen of Power Ballads, soffre della sindrome della persona rigida, cioè un disturbo che colpisce il sistema nervoso centrale e provoca rigidità muscolare e spasmi. Celine Dion ha iniziato le cure del caso, ma a quanto pare non bastano per combattere la malattia, che avanza inesorabilmente.

Celine Dion, le condizioni della cantante canadese

Sua sorella Claudette, intervistata dal canadese 7 Jours, ha rivelato che Celine Dion “ha perso il controllo dei muscoli“. Per questo motivo la cantante non riuscirà più a muoversi come un tempo e c’è pericolo anche per le sue corde vocali, forse non riusciurà più a tornare sul palco. “Questo mi spezza il cuore, perché sta lavorando sodo, è sempre stata molto disciplinata”. La malattia lo scorso maggio l’ha costretta ad annullare tutti i concerti fino ad aprile 2024, eppure la star non ha abbandonato il sogno di tornare a cantare ha detto ancora la sorella a 7 Jours.

“Vuole tornare sul palco. In che modo? Non solo so. Le corde vocali sono muscoli, e anche il cuore è un muscolo”, ha detto ancora la sorella di Celine Dion. Le condizioni di salute dell’artista non sono certo confortanti, la sua sorella si è scagliata contro chi mette in giro notizie false. “Perché dite che Céline è sulla sedia a rotelle? Perché dite che ha il cancro? Perché inventate storie? Non è depressa e non ha perso l’amore per la vita”, ha detto Claudette.

“Sono fiduciosa che la vita le restituirà ciò che ha dato perché è una donna estremamente intelligente, molto generosa e talentuosa, e anche innamorata della vita”, aveva detto la sorella in una delle ultime interviste. Di recente Celine Dion si è fatta vedere a Las Vegas a una partita di hockey su ghiaccio con i tre figli: René-Charles, 22 anni, e i gemelli Eddy e Nelson, 13, avuti da Charles Angélil.