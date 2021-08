Musica in lutto, il cantante se n’è andato dopo una vita di brani indimenticabili: “Addio a un altro pezzo di storia”

Don Everly, l’ultimo membro sopravvissuto degli Everly Brothers e pioniere del rock ‘n’ roll, è morto sabato nella sua casa di Nashville. Aveva 84 anni. Un portavoce della famiglia ha confermato la morte di Everly con The Times, ma non ne ha rivelato la causa. Una dichiarazione della famiglia recitava in parte:

“Don ha vissuto di ciò che sentiva nel suo cuore. Don ha espresso il suo apprezzamento per la capacità di vivere i suoi sogni… con la sua anima gemella e moglie, Adela, e condividendo la musica che lo ha reso un Everly Brother”.

Don e suo fratello minore, Phil, furono il primo gruppo ad essere inaugurato nella Rock & Roll Hall of Fame nel 1986, insieme a Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly e Jerry Lee Lewis. Le loro armonie familiari li distinguevano, così come una gentilezza fuori dal tempo: le canzoni ben congegnate degli Everly Brothers fluttuavano tra campagna e città e si muovevano con i ritmi di un sogno. In un arco di cinque anni dal 1957 al 1962, hanno avuto 15 successi nella top 10, tra cui: “Bye Bye Love”, che li ha lanciati; “Tutto quello che devo fare è sognare”, scritto da Boudleaux Bryant; e “Cathy’s Clown”, che è stato un successo numero 1 nel 1960 e un successo nazionale n. 1 per Reba McEntire nel 1989.





Le loro armonie hanno influenzato i Beatles e Simon & Garfunkel negli anni ’60, e un decennio dopo le loro radici appalachiane hanno ispirato rocker country come Gram Parsons e Linda Ronstadt, che hanno avuto un successo che copre il loro “When Will I Be Loved” nel 1975.