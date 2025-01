A Castelrosso, una frazione di Chivasso in provincia di Torino, la fortuna ha bussato alla porta di un uomo di mezza età che ha vinto un milione di euro con un Gratta e Vinci acquistato presso l’edicola-tabaccheria di Cristina Cerato. L’episodio, avvenuto intorno alle 17:30 di sabato 11 gennaio 2025, ha portato una ventata di gioia e sorpresa nella comunità locale. Il fortunato vincitore, un cliente occasionale, ha comprato un biglietto “100X” da 20 euro e ha deciso di grattarlo subito fuori dal negozio. Scoprendo di aver vinto, è rientrato nella tabaccheria e ha fatto una richiesta singolare.

A raccontarlo è proprio la stessa proprietaria della tabaccheria. “Mi è passato un milione di euro tra le mani e me lo sono fatto scappare”, ha detto al Corriere della Sera. “Non è un cliente abituale ma lo avevamo già visto, veniva comprava il gratta e vinci e se ne andava. Quel giorno è tornato dentro, inizialmente non abbiamo capito il motivo: sabato pomeriggio non c’era molta gente, si è avvicinato a me e ha chiesto ‘ma il cliente che aveva vinto 100mila euro come aveva fatto per ritirarli?’”.





E ancora: “Pensavo fosse solo curiosità e gli ho spiegato la procedura per ottenere i soldi, lui molto candidamente mi ha detto di preparare uno striscione bello grande perché aveva vinto”. Dopo i saluti però l’uomo è sparito e non è più tornato, e chissà se si farà mai rivedere. “Domani compio 58 anni, magari mi farà un bel regalo”, dice la donna. Cristina Cerato, 57 anni, gestisce l’edicola-tabaccheria da 25 anni ed è nota per il suo spirito vivace e la presenza attiva sui social media.

In passato, il suo negozio aveva già portato fortuna a un altro cliente, che a luglio aveva vinto 100.000 euro con un Gratta e Vinci. Questa nuova vincita ha rafforzato la reputazione della tabaccheria come luogo baciato dalla fortuna. Per celebrare l’evento, Cristina ha deciso di dedicare una serenata al vincitore, adattando le parole della famosa canzone “Ricordati di me” di Antonello Venditti.

Il video, pubblicato sui canali social della tabaccheria, ha riscosso grande successo tra i clienti e i concittadini, mettendo in luce l’energia e la creatività della titolare. La comunità di Castelrosso ha accolto con entusiasmo la notizia della vincita, vedendo in essa un segno di speranza e positività. Cristina, con il suo carattere solare e intraprendente, ha contribuito a diffondere l’allegria, trasformando un semplice evento di fortuna in un momento di condivisione e festa per tutto il paese.

