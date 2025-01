Il lunedì si apre con un quadro meteorologico critico in molte zone d’Italia, colpite da un’ondata di maltempo che sta creando disagi significativi. Correnti polari stanno investendo la Penisola, portando con sé basse temperature, forti venti e abbondanti nevicate. Se al Nord si registra una prevalenza di cieli sereni, il Centro-Sud è alle prese con piogge intense e neve anche a bassa quota. Tra le immagini più suggestive, il Vesuvio imbiancato, simbolo di un inverno particolarmente rigido.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, molti comuni di Basilicata, Puglia, Campania e Calabria hanno deciso di chiudere le scuole. Potenza, sommersa da oltre 20 centimetri di neve, ha dovuto rinviare al 21 gennaio la partita di Serie C tra Potenza e Benevento. In Campania, le criticità si moltiplicano. A Napoli, la pioggia e il vento hanno fatto cadere un albero su una linea elettrica, bloccando parte della Circumvesuviana. Capri è rimasta isolata a causa delle tempeste che imperversano nel Golfo, mentre la neve ha reso impraticabile la strada verso il Vesuvio, chiusa al traffico tranne che per i mezzi di emergenza. La provincia di Avellino ha registrato interruzioni elettriche, con 20 famiglie a Volturara Irpina rimaste senza luce per ore.

Nel Salernitano, a Caggiano, le vie innevate sono state invase da bambini con slittini, ma la situazione non è ovunque idilliaca. Tra Sapri e Maratea, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per due ore, mentre a Villammare le impalcature di un edificio sono crollate, colpendo un’auto in transito, fortunatamente senza feriti. Nel Cilento, il fiume Alento ha rotto gli argini, causando allagamenti e danni ai terreni agricoli.

In Basilicata, un escursionista 27enne di Bari è stato soccorso sul massiccio del Pollino dopo una caduta su un sentiero a 1.800 metri di quota. Tre squadre del Soccorso Alpino sono state impegnate nel recupero, ostacolato dalla neve. In Toscana, il vento di grecale continua a soffiare con raffiche che raggiungono i 120 km/h sui crinali montuosi. L’allerta gialla per vento è stata estesa alla Lunigiana e alla Garfagnana, mentre la neve ha interessato zone come il Casentino e la Valtiberina.

Anche la Sicilia sta affrontando il maltempo. Ad Agrigento, le infiltrazioni d’acqua hanno raggiunto il palco del teatro Pirandello, che sabato ospiterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione dell’anno da Capitale Italiana della Cultura. L’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile include diverse aree dell’isola.

Nel Lazio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla valida per le prossime 24-36 ore. Si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca e mareggiate lungo le coste. Situazioni simili interessano anche Abruzzo, Molise e Puglia, dove le condizioni meteorologiche restano difficili.

Con venti gelidi, nevicate abbondanti e piogge incessanti, l’Italia sta affrontando un inizio settimana complicato. La Protezione Civile continua a monitorare la situazione e invita alla massima prudenza nelle zone colpite dal maltempo, con l’auspicio che il ritorno del sole al Nord possa presto estendersi anche al resto del Paese.