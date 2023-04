“Le ho ammazzatte, le ho ammazzate“. Con queste parole un uomo ha ucciso a coltellate la molglie e la suocera. Il delitto è avvenuto ad Arezzo, davanti agli occhi dei figli, un ragazzo e una bambina. Il più grande dei due avrebbe poi dato l’allarme avvertendo le forze dell’ordine. È un altro, duplice femminicidio, quello avvenuto a Porta San Lorentino nella notte tra mezzanotte e l’una di oggi, giovedì 13 aprile.

Secondo le ultime ricostruzioni Lawad Hicham, questo il nome riportato dal Corriere Fiorentino, di origini magrebine ha preso un coltello in cucina e con quello ha ucciso sia la moglie, Sara Ruschi (38 anni), sia la suocera Brunetta Ridolfi (73). Quest’ultima è morta subito mentre la figlia è stata trasportata all’ospedale San Donato. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e purtroppo anche lei è morta nella notte.

Cosa è successo nell’appartamento di via Benedetto Varchi

L’uomo, dopo aver impugnato il coltello, si è avventato in piena notte contro la moglie e la suocera che è morta subito. Sara, invece, è rimasta a terra in una pozza di sangue. Poi la corsa in ospedale, ma neppure lei ce l’ha fatta. Dopo le coltellate Hicham è scappato per le scale e ha cercato di nascondersi nel piazzale di fronte alla Porta San Lorentino.

È stato il figlio sedicenne a chiamare il 118 e a dover raccontare cosa era appena accaduto nella sua casa, nella sua famiglia. Subito viene allertata la polizia e quando gli agenti arrivano trovano Hicham corre loro incontro al grido di “Le ho ammazzate, le ho ammazzate” . A quanto pare l’uomo aveva anche chiamato lui stesso il 113 per confessare il duplice omicidio. Sul luogo del delitto, oltre al magistrato e alle forze dell’ordine, è arrivata anche la Scientifica per fare i rilievi del caso.

A condurre le indagini è il pm di turno Marco Dioni insieme col capo della squadra mobile Sergio Leo. Il magistrato ha interrogato nella notte l’uomo fermato dai poliziotti. Tutto sarebbe avvenuto di fronte agli occhi dei figli della coppia. A quanto pare già da tempo le cose non andavano bene tra marito e moglie e spesso la suocera si fermava a dormire da loro.

