Le speranze di trovare in vita Alessandro Domesi si sono spente nella mattina di oggi. Ventidue anni, era scomparso sabato 27 gennaio da Montefano (comune di 3500 abitanti in provincia di Macerata): il suo corpo scoperto dai carabinieri in un casolare. A dare l’allarme erano stati i famigliari del ragazzo, preoccupati dal non vederlo tornare. Alessandro, di professione operaio che tutti oggi ricordano, sarebbe uscito di casa venerdì sera. Doveva recarsi a casa di un’amica, a Porto Recanati, ma non sarebbe mai arrivato a destinazione.

A ricostruire la storia è il Resto del Carlino che racconta come il telefono del ragazzo fosse stato localizzato l’ultima volta al confine tra Montefano e Osimo, poi si erano perse tutte le tracce. Fino alle 14 di sabato, il telefono avrebbe continuato a squillare a vuoto, poi il silenzio (forse perché l’apparecchio è stato spento oppure perché si è scaricata la batteria).





Montefano, trovato morto il 22enne Alessandro Domesi

Le ricerche erano partite immediatamente. Sui social erano state diffuse le foto del ragazzo mentre ieri alcuni volontari si erano dati appuntamento per le 14 di domenica per partire con le ricerche da via Veragra a Montefano. Poi stamani la scoperta. A quanto si apprende dai media locali il ragazzo si sarebbe suicidato con un colpo di pistola.

Prima della tragedia, era stato detto che Domesi non avrebbe manifestato l’intenzione di allontanarsi di casa. I suicidi rappresentano una vera e propria piaga sociale. Un suicidio ogni 10 ore in Italia. Più di due ogni giorno che passa. Questa è la tragica fotografia scattata dall’Osservatorio Suicidi della Fondazione Brf – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze, alla vigilia della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio.

Dal lavoro dei ricercatori emerge che da gennaio 2023 ad agosto 2023 si contano 608 suicidi e 541 casi di tentati suicidi, in aumento vertiginoso rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dell’anno scorso quando i suicidi, sempre ovviamente considerando solo le notizie di cronaca uscite sui giornali, erano stati 351 suicidi e i tentati suicidi 391.