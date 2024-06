Una persona morta e un ferito grave: è il bilancio di un incidente spaventoso che ha visto coinvolti un camion e un furgone carico di angurie. L’incidente è avvenuto lungo una strada provinciale che porta a un villaggio turistico. La vittima è una donna di 59 anni. Al suo arrivo, i soccorritori l’hanno trovata già morta.

La donna è morta sotto gli occhi del nipote, che guidava il furgone sul quale si trovavano a bordo. Il furgone carico di angurie si è scontrato con un camion. Al momento, non è chiara ancora la dinamica dell’incidente. Sul posto, per i rilievi del caso, sono presenti i carabinieri, insieme ai vigili urbani per il controllo della viabilità.

Leggi anche: Roberto Baggio, perché i ladri non hanno rubato il Pallone d’oro. Cosa si sono portati via





Tragico incidente vicino al villaggio vacanze, muore donna di 59 anni

È successo ieri, in provincia di Trapani. Come riportano alcuni giornali locali, l’incidente si è verificato lungo la Strada Provinciale 51 Campobello di Mazara-Torretta Granitola. Coinvolti due mezzi: un tre ruote e un camion. La vittima si chiama Francesca Zaccaria e aveva 59 anni. L’Ape car sul quale viaggiava al momento dell’incidente insieme al nipote era carico di angurie.

Dopo l’impatto, il furgone con a bordo Francesca è stato trascinato per diversi metri. Il mezzo si è trasformato così in un groviglio di lamiere. Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale del 118. Vista la situazione apparsa subito grave, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza.

Per zia Francesca non c’è stato nulla da fare. La donna, a quanto si apprende, è morta sul colpo. Quando i sanitari sono arrivati, il cuore della 59enne aveva smesso di battere. Il nipote, invece, era ancora vivo, ma in condizioni gravissime. Una volta stabilizzato e sistemato su una barella, l’uomo è stato portato all’ospedale di Palermo con l’eliambulanza.

Al momento, come detto, ancora non si conosce la dinamica dell’incidente. Tutte le ipotesi sono aperte. La notizia, intanto, ha lasciato attoniti gli amici e i parenti della donna, molto conosciuta e stimata nel suo paese di origine.