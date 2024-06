Un evento drammatico ha sconvolto la serenità della villa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina. Durante una violenta rapina, l’ex campione del calcio ha vissuto insieme alla sua famiglia quaranta minuti di puro terrore. I ladri, armati e determinati, hanno tenuto in ostaggio Baggio, la moglie e i figli, seminando paura e confusione.

Tuttavia, ciò che ha suscitato maggiore curiosità tra i tifosi e i fan è stato il destino del Pallone d’Oro del 1993, simbolo indelebile della straordinaria carriera del “Divin Codino”. Contrariamente a quanto molti potrebbero immaginare, il prestigioso trofeo non si trovava nella villa durante l’incidente. Come riportato dal Corriere della Sera, fonti investigative hanno confermato che “il Pallone d’Oro è custodito in una cassetta di sicurezza di una banca di fiducia”.

Roberto Baggio rapinato, cosa gli hanno rubato

Questa precauzione ha impedito ai malviventi di appropriarsene, nonostante abbiano rovistato e devastato la casa alla ricerca di oggetti di valore. La villa di Roberto Baggio è un vero e proprio museo della sua carriera calcistica, contenente numerosi cimeli di inestimabile valore affettivo, inclusi trofei, maglie e medaglie. Fortunatamente, i rapinatori non sono riusciti a individuare o riconoscere questi preziosi oggetti durante i concitati quaranta minuti in cui hanno tenuto in ostaggio la famiglia.

È plausibile che i ladri non fossero consapevoli di trovarsi nella casa del celebre calciatore, oppure che non abbiano avuto il tempo necessario per effettuare una ricerca approfondita. La ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine rivela che la banda è entrata nella zona notte della villa mentre la famiglia Baggio stava guardando una partita.

Nel tentativo di proteggere i suoi cari, Roberto Baggio ha colpito uno dei rapinatori con un pugno, ma è stato ferito alla fronte con il calcio di una pistola.

I ladri hanno infine rubato orologi, gioielli e denaro, il cui valore complessivo è ancora in fase di valutazione. Una volta che i rapinatori se ne sono andati, Baggio ha sfondato la porta della stanza dove erano stati rinchiusi e ha immediatamente chiamato i carabinieri. Questo tragico episodio ha messo in evidenza non solo il coraggio di Roberto Baggio nel difendere la sua famiglia, ma anche l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere oggetti di grande valore, sia sentimentale che materiale.

I tifosi del “Divin Codino” possono tirare un sospiro di sollievo sapendo che il Pallone d’Oro, simbolo della sua eccezionale carriera, è al sicuro. Tuttavia, rimane l’amarezza per la violenza subita e il danno arrecato alla famiglia Baggio.