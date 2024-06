“Cosa gli hanno dovuto fare”. Roberto Baggio, l’annuncio ufficiale dopo la violenta rapina a casa e l’ospedale: le sue condizioni. Il famoso calciatore, è notizia di oggi, è stato picchiato e sequestrato in casa sua da alcuni malviventi, sembra cinque, che l’hanno persino ferito alla testa. L’uomo era a casa con la moglie e i figli e stava guardando la partita della nazionale italiana per la sfida degli Europei contro la Spagna.

Il “Divin codino”, sta bene, ma ha passato ore di terrore e paura in casa sua dopo che 5 malviventi sono entrati e gli hanno rubato tutto quello che aveva di valore. L’uomo ha tentato di fermare uno di loro con il quale ha avuto una veloce colluttazione. Il ladro tuttavia, per smorzare tutto sul nascere, ha deciso di colpire alla testa l’amato ex sportivo con il calcio della pistola.





“Cosa gli hanno dovuto fare”. Roberto Baggio, l’annuncio ufficiale

Tutto è successo attorno alle 22 quando una banda di 5 persone, tutte armate, ha fatto irruzione nella villa del calciatore. L’uomo e la sua famiglia abitano ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza. Ora le autorità sono a lavoro e stanno facendo i rilievi del caso nella villa di Roberto Baggio. Il Divin codino è stato medicato nella notte al pronto soccorso di Arzignano (Vicenza), poco distante da Altavilla Vicentina.

I dottori del pronto soccorso lo hanno tamponato e gli hanno applicato alcuni punti di sutura sulla fronte. A parlare adesso è lo stesso campione e pallone d’oro: “Innazitutto desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto. Davvero grazie”, ha detto Roberto Baggio all’ANSA tramite il suo storico manager, Vittorio Petrone.

“In simili circostanze – fa sapere Baggio – può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura”, conclude. Lui e i suoi familiari sono stati chiusi in una stanza. Intanto i malviventi hanno messo sottosopra ogni stanza rubando orologi, gioielli e denaro. Ancora non è possibile quantificare il bottino.

