“C’è una bomba a bordo”. Paura sul volo Ryanair per Milano. Attimi di tensione alle stelle, su un aeromobile partito da Ibiza e che sarebbe dovuto scendere a Milano – Bergamo “Orio al Serio”. È successo tutto il 20 giugno dopo le 15:00. A paralizzare l’intero aeroporto di Ibiza e non solo è questo allarme bomba gridato da un passeggero su un velivolo.

Sembra che l’uomo in questione stesse “apparentemente sotto l’effetto di alcol”, scrive il Diario de Ibiza, e che, dopo il decollo del volo Ryanair Ibiza-Bergamo, ha detto di avere con sé una bomba. Immaginabile il terrore sull’aereo e conseguentemente delle parti coinvolte negli aeroporti. Allertati in men che non si dica tutti gli inquirenti spagnoli che in pochi istanti hanno paralizzato di fatto l’intero aeroporto di partenza.

Chiaramente il comandante del volo Rayanair è stato costretto a tornare subito all’eroporto da dove qualche istante prima era decollato e ovviamente poco dopo l’atterraggio d’emergenza l’intero velivolo è stato circondato dalle forze dell’ordine spagnole, quelle della Guardia Civil. A questo punto la polizia è salita a bordo e ha perquisito l’uomo e l’intero velivolo senza trovare niente.

Il responsabile di questa follia è un cittadino italiano, prontamente arrestato dalla Guardia Civil, permettendo così la ripartenza del volo per Milano-Bergamo. Ad Ibiza nel frattempo tutto il traffico aereo era stato congelato ed è ripreso soltanto alle 17:00 ora locale. Un fatto analogo soltanto il 29 maggio 2024, un aereo della compagnia Eurowings, proveniente da Colonia e diretto all’aeroporto di Olbia, ha ricevuto la segnalazione della presenza a bordo di una presunta bomba.

