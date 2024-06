“6 operai feriti”. Terribile incidente in fabbrica: “Gravi condizioni”. Siamo in Italia, precisamente a Bolzano, nello stabilimento della Aluminium. Qui, otto operai sono rimasti gravemente feriti nella notte tra il 20 e il 21 giugno, a causa di problematiche ancora da accertare. Sembra tuttavia che ci sia stata una fuoriuscita o un’esplosione che ha coinvolto direttamente gli operai nelle dirette vicinanze.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi con gli elicotteri Pelikan, Aiut Alpin Dolomites e Trentino Emergenza. Sembra che cinque di otto operaio siano stati celermente trasportati all’ospedale di Verona, uno sarebbe stato trasportato d’urgenza a Padova, uno a Milano e un altro a Murnau in Baviera. Sembra inoltre che gli operai coinvolti, ma con ferite più lievi, siano state trasferite nel nosocomio di Bolzano.





“6 operai feriti”. Incidente gravissimo in fabbrica

La tragedia durante il turno notturno all’Alluminium di Bolzano. Sembra che dopo i trasporti, uno degli operai trasportato a Bolzano si trovi in gravissime condizioni. Ad ora, non si hanno ulteriori informazioni sull’identità degli altri feriti. All’Alluminium di Bolzano si produce alluminio dal 1936. La fabbrica ha iniziato la produzione di estrusi in leghe dure nel 1976, divenendo leader nel mercato europeo.

“Si tratta di un incidente gravissimo. Stiamo lavorando in stretto contatto con la Prefettura, gli organi inquirenti e la Protezione civile e la Sanità per capire meglio quali sono le cause di questo incidente. Daremo ovviamente tutte le informazioni appena ci sarà maggiore chiarezza su quanto avvenuto”, ha riferito all’ANSA il governatore altoatesino Arno Kompatscher.

Nelle prossime ore si saprà di più riguardo gli operai ricoverati d’urgenza e sulle loro condizioni di salute. Gli inquirenti, nel frattempo, dovranno capire cos’è successo a notte fonda nello stabilimento, accertando se ci sono responsabilità umane su questo terribile fatto di cronaca. Non ci resta quindi che attender per capire cosa sia accaduto.

