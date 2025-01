Tragedia nella mattinata di venerdì 31 gennaio, dove un grave incidente ha scosso la città. Una ragazza di soli 15 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un autobus extraurbano mentre si recava a scuola. L’impatto è avvenuto poco prima delle 8 a Cremona, in via Dante, all’altezza di un semaforo pedonale.

Stando alle prime ricostruzioni, la giovane avrebbe attraversato sulle strisce pedonali non accorgendosi del rosso, proprio mentre il mezzo sopraggiungeva. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, ma per la giovane studentessa non c’è stato nulla da fare.





15enne uccisa da un autobus a Cremona: andava a scuola

Il conducente dell’autobus, sconvolto per l’accaduto, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Gli studenti a bordo del mezzo sono stati immediatamente evacuati e ascoltati dagli inquirenti per cercare di ricostruire la dinamica del drammatico evento.

L’autobus è stato posto sotto sequestro per consentire i rilievi e le indagini in corso. Saranno decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente.

Intanto, l’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico cittadino, che è rimasto bloccato per diverse ore, causando notevoli disagi alla circolazione. L’intera comunità si stringe nel dolore per questa tragica perdita, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini in corso.

