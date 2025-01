“Addio, angelo”. Gregorio morto a 16 anni, prima la malattia poi il tragico incidente

Un nuovo dramma della strada si è portato via per sempre un giovanissimo. Gregorio è morto ad appena 16 anni, dopo un grave incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua moto. Con lui, seduta sul sedile posteriore, c’era un’amica che è rimasta ferita in modo grave. Infatti, per la coetanea c’è stato il trasferimento d’urgenza in ospedale, dove è in prognosi riservata.

Per Gregorio invece non c’è stato nulla da fare ed è morto praticamente sul colpo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, stava facendo ritorno a casa dopo aver prelevato una sua amica, che doveva restare a cena con lui. Ma non ha mai potuto raggiungere la sua abitazione, a causa dello schianto fatale contro un’automobile.

Gregorio morto in un incidente con la sua moto: aveva 16 anni

Gregorio Bertoli è morto a Mestre, in zona Asseggiano, intorno alle ore 21.30 del 29 gennaio. Il 16enne era originario del paese di Spinea (Venezia) e la sua storia è davvero triste e drammatica. Ha perso la vita troppo presto, dopo aver affrontato anche da bambino momenti difficilissimi. Aveva infatti avuto la leucemia, che aveva superato. Ora il destino gli si è messo di nuovo di traverso, facendogli perdere la vita nell’incidente con la moto.

Gregorio, che studiava ai Giuseppini di Mirano, aveva una grande passione per i motori. Lascia nel dolore più profondo i suoi genitori, mamma Iris e il papà Daniele, oltre a sua sorella Giorgia. I funerali saranno celebrati nella giornata di sabato primo febbraio nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea. I familiari hanno chiesto a chi vorrà partecipare alle esequie di fare un’offerta all’associazione Il Sorriso di Giovanni, che “porta gioia e leggerezza nei reparti pediatrici e oncologicici pediatrici della regione Veneto”.

Come riportato dal sito di Nuova Venezia, l’unica ad essere riuscita a dire qualcosa dopo la tragedia è stata la sorella dello sfortunato Gregorio: “Siamo straziati dal dolore“.