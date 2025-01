Tamponamento choc in autostrada, donna 45enne muore in un inferno di lamiere: vigili del fuoco e ambulanze sul posto

Un terribile incidente si è verificato poco dopo le dieci di oggi, 29 gennaio, sulla carreggiata nord dell’A22 all’altezza di Vadena, alcuni chilometri prima della uscita Bolzano Sud. Per cause ancora da accertare un furgone ha tamponato un mezzo pesante. Alla guida del furgoncino una 45enne polacca, deceduta sul posto. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e l’elisoccorso. La vittima è una cittadina polacca del ’79.

L’incidente ha causato disagi sulla viabiltà e le corsie sono rimaste chiuse, ne ha risentito a circolazione con code e rallentamenti. Dopo ore la situazione è tornata alla normalità. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di egna, i carabinieri, la Croce bianca e l’elicottero di emergenza Pelikan 1.





Si tratta del secondo incidente in autostrada in poche ore. Alle 12, sulla A4, in uno schianto aveva perso la vita una donna. L’incidente si è verificato al chilometro 434+700 dell’autostrada, tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Ancora al vaglio degli investigatori dettagli e dinamica. Ad essere rimasti coinvolti nel sinistro due auto e un mezzo pesante che trasportava materiale plastico.

I soccorsi sono scattati immediatamente, lanciati da alcuni automobilisti in transito. Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco delle stazioni di Motta di Livenza e San Donà di Piave. Le squadre di soccorso hanno operato per garantire la sicurezza dei veicoli coinvolti e per liberare le due donne dalle auto coinvolte.

Purtroppo una delle donne è purtroppo deceduta, mentre l’altra è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza in ospedale per le cure necessarie. A provare a ricostruire cosa successo è il quotidiano on line Friuli Oggi che in un lungo articolo scrive: “Secondo una prima ricostruzione, nel tratto si era creata una colonna di mezzi pesanti fermi lungo la corsia di marcia”.