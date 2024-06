Incidente stradale, è tragedia. In seguito ad un brutto sinistro è morto un giovane di 20 anni e altri tre ragazzi sono rimasti feriti. Lo scontro tra due moto è avvenuto nella notte tra sabato 29 giugno e domenica 30. Purtroppo ad avere la peggio è stato Salvatore Vetro, residente a Favara, deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

L’incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Agrigento, si è verificato a San Leone lungo il viale delle Dune. Dopo lo schianto Salvatore Vetro è stato portato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche: Tragedia in vacanza, bimbo di 12 anni muore sotto gli occhi degli amici





Come stanno i tre giovani feriti

Nel sinistro sono rimasti feriti in modo grave anche tre ragazzi di Favara, di 32, 28 e 23 anni. Anche loro sono stati trasferiti in ospedale a bordo di tre ambulanze. Il 23enne e il 32enne sono stati ricoverati in codice rosso, mentre l’altro è un codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono accorsi, oltre alle ambulanze, anche i carabinieri e i poliziotti della sezione Volanti della questura.

Salvatore Vetro è morto per arresto cardiaco nell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento nonostante il trattamento farmacologico e i tentativi di rianimazione. Un altro ragazzo è stato operato d’urgenza e dopo i traumi subiti sarà trasferito a Palermo. Uno dei tre feriti, invece, è in coma farmacologico.

La salma di Salvatore è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. La Procura della Repubblica di Agrigento, si legge su Sicilia Tv, ha aperto un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. I due mezzi sono stati sequestrati.

Choc in spiaggia, turista si accascia e muore davanti ai bagnanti