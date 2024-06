Tragedia in vacanza: un ragazzo di 12 anni è muore annegato. Il giovane si era tuffato dal pontile situato all’altezza di una ex piattaforma. Il dramma si è consumato davanti agli occhi degli amici del ragazzo. Sono stati proprio i compagni a dare l’allarme. Non vedendo più riemergere hanno attivato i soccorsi. Choc tra i tanti turisti presenti sulla spiaggia, non lontano dal luogo dell’incidente.

La tragedia è avvenuta poco fa a Falconara. Subito è scattata una mobilitazione dei soccorsi. Un’eliambulanza è partita dalla cittadella sanitaria di Torrette e il medico è stato trasportato sulla spiaggia tramite verricello.

Tragedia in vacanza, bimbo di 12 anni muore sotto gli occhi degli amici.

Nonostante l’intervento tempestivo e i disperati tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato senza vita. Sotto choc gli amici che stavano passando la giornata al mare con lui.

Intanto, le forze dell’ordine sono accorse sul luogo dell’incidente per avviare le indagini e comprendere le dinamiche esatte dell’accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che il ragazzo abbia battuto violentemente la testa contro il fondale. Questo impatto potrebbe essere stato fatale, rendendo impossibile per il giovane tornare in superficie.