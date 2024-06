Dramma a Jesolo, una turista anni è morta mentre era in spiaggia. Ancora da capire cosa si successo. Quello che è certo è che si tratta di una tragedia che ha sconvolto tutti. Sono tante, anche quest’anno, le persone che hanno perso la vita al mare per un malore. Ad inizio mese aveva destato sensazione la scomparsa Gerardo Salvucci, storico magazziniere della Salernitana. Raccontava il Corriere della sera come: “L’uomo, 55 anni, sarebbe stato colpito da malore mentre si trovava in spiaggia a Sapri”.

>>“Provvedimento severo per Tony”. Temptation Island, il fidanzato di Jenny nei guai e pubblico nero: cosa è successo adesso

“Dove stava trascorrendo le vacanze dopo la fine del campionato. Salvucci era il dipendente più longevo del club campano, in squadra sin dagli anni del Salerno Calcio in serie D”. Sempre sorridente, gioviale, disponibile, lavoratore silenzioso, uomo buono, Gerardo aveva accompagnato la società dalla quinta serie fino all’Olimpo del calcio con dedizione e passione.





Jesolo, malore in spiaggia: morta 70enne

La notizia improvvisa della sua scomparsa aveva gelato i tifosi, il club e i calciatori che in questi hanno indossato la maglia granata. Centinaia di km più a nord si è verificato un altro dramma. Erano le 15 di venerdì quando una signora, una turista di nazionalità svizzera di 70 anni ha accusato un malore in acqua all’altezza della torretta 8, nella zona di Piazza Aurora.

Come detto sopra, non è chiaro cosa sia successo. Poco dopo essersi immersa con le gambe in acqua ha iniziato a sentirsi male, attirando l’attenzione di un turista tedesco che le stava accanto che ha richiamato i bagnini che hanno raggiunta la 70enne e riportata a riva. Quello che è successo dopo, in quegli attimi drammatici, lo racconta Voitg.net, giornale del Veneto Orientale.

“Mentre uno dei soccorritori coricava la donna in posizione di sicurezza, l’altro dava l’allarme al 118, arrivato sul posto velocemente. Attivato anche il defibrillatore che però ne sconsigliava le scariche elettriche. Il battito della 70enne è andato sempre più affievolendosi e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione dei sanitari sel suem”.