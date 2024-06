L’estate è già finita? Settimana di freddo e piogge: cosa succede in Italia nei prossimi giorni. Il caldo sembra oramai solo un lontano ricordo, sopratutto al centro nord, dove le precipitazioni, forti venti e perturbazioni varie stanno facendo preoccupare non poco. Solo nelle ultime ore infatti, le fredde correnti provenienti dall’Atlantico riescono ancora ad essere temibili per i termometri e sopratutto per i voli aerei.

Nella giornata di ieri, negli aeroporti del nord più di qualche aeromobile è stato posticipato per delle precipitazioni che hanno dato filo da torcere ai piloti in atterraggio a Milano e non solo. Sempre nel capoluogo lombardo forti venti hanno fatto cadere diversi alberi sulle auto in sosta e fermando di fatto la linea tranviaria locale dell’Atm. Nel resto dell’Italia le cose non sono poi tanto migliori. La corrente atlantica sta portando instabilità diffusa con forti temporali e nubifragi.





Sembra che non riusciremo a vedere miglioramenti almeno fino a mercoledì 26 giugno. Solo a quel punto e senza ulteriori certezze, l’anticiclone delle Azzorre, potrebbe fare il suo lavoro di portare caldo e stabilità in Italia. Tuttavia, sembra che il rischio che anche questo week-end sia segnato dal maltempo sia altamente probabile, almeno secondo gli esperti di 3b meteo. E anche in questa circostanza, le regioni centro-settentrionali sarebbero le maggiormente penalizzate, sebbene locali fenomeni temporaleschi possano interessare anche il Meridione.

A questo punto, passato il periodaccio, i gradi dei nostri termometri in casa tenderanno a risalire con l’avvicinamento di una “saccatura” atlantica. Le giornate di lunedì e martedì saranno abbastanza simili, caratterizzate da una marcata instabilità sulle regioni centro-settentrionali. Sembra che anche mercoledì sarà rovinato da fenomeni temporaleschi, meno presenti al mattino ma nuovamente diffusi nelle ore centrali su gran parte del Centro-Nord.

Tra giovedì e venerdì, fanno sapere gli esperti di 3b meteo, il vortice ciclonico si ritirerà definitivamente verso l’Europa orientale, concedendo un maggiore respiro anticiclonico all’Italia. Ed eccoci al fine settimana, in cui un nuovo vortice atlantico potrebbe raggiungere la Penisola riportando freddo e piogge. Siamo pronti?

