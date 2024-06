Spari nei pressi di uno stabilimento balneare nei pressi di Lido Risorgimento sulla litoranea nord di Brindisi. Paura per numerose famiglie che, in quel momento, stavano affollando la struttura. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dalla squadra mobile, mentre la polizia scientifica sul posto ha confermato la presenza di tracce di sangue.

Ancora da chiarire cosa sia successo ma sembra che a portata scompiglia siano stati due gruppi di persone. Per ora il campo è ancora quello delle ipotesi ma alla base della sparatoria potrebbe esserci un regolamento di conti. Due persone, uno di 43 anni e un altro di 61, sono rimaste ferite e sono state trasferite all’ospedale Perrino, ma non sarebbero in pericolo di vita.





Brindisi, spari in spiaggia: paura tra i bagnanti

Entrambi sarebbero stati colpiti alle gambe. Uno dei due è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni, l’altro è ricoverato in ortopedia. Paura tra le gente che ha udito gli spari: a quell’ora il lido infatti era pieno di gente, anche intere famiglie con bambini allarmate da quanto stava accadendo. Della pistola (o delle pistole) ancora nessuna traccia, nonostante le ricerche nei pressi dello stabilimento balneare.

La zona del ferimento è stata poi chiusa al pubblico, non permettendo a nessuno di entrare nella zona della sparatoria. “Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dalla squadra mobile, mentre la polizia scientifica sul posto ha rilevato alcune tracce di sangue”, racconta il Corriere della Sera.

Che poi aggiunge: “Non c’è ancora chiarezza sui motivi che hanno portato agli spari: gli investigatori ipotizzano un litigio per qualche incomprensione sorta in spiaggia o un regolamento di conti per vicende legate ad attività illecite”.