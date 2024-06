“La sposa più bella d’Italia”. Matrimonio da favola per l’ex Miss Italia. Proprio la stessa aveva raccontato ai cronisti qualche giorno prima del sì: “Vogliamo che sia un matrimonio tradizionale, ma allo stesso tempo originale”. Poi il fatidico giorno è arrivato e così, sabato 22 giugno, l’ex Miss Italia e l’atleta di basket si sono fatti le famosi promesse nella chiesa di Santa Maria in Castello a Tarquinia.

>> Bruno Vespa, il matrimonio del figlio Alessandro. Ma la scena è tutta per la super invitata

Come di consueto, ad aspettarli, fuori dalla chiesa, amici e parenti, che hanno lanciato il riso ai neo sposi. La festa si è poi spostata in una bellissima villa di Montalto di Castro, sempre in provincia di Viterbo. Parliamo chiaramente dell’ex Miss Italia 2015, Alice Sabatini. La ragazza si è unita all’oramai marito Gabriele Benetti, cestista italiano. La 27enne ha scelto un lungo abito bianco, composto da un corpetto intrecciato e decorato con delle piume bianche.





“La sposa più bella”. Matrimonio da favola per l’ex Miss Italia

Le stesso sono state poi riprese anche da un bracciale messo sulle braccia. La bella Miss Italia 2015, riguardo i capelli, ha deciso di tenerli legati. Mentre, al ristorante, li ha sciolti in un caschetto mosso: era davvero bellissima. Alice e Gabriele si sono conosciuti circa 7 anni fa. Ad accomunarli una loro grande passione: il basket.

Da quel momento in poi le loro strade non si sono mai separate, ora meno che mai. Così, dopo questi 7 anni insieme, i due hanno deciso che era il momento di dirsi quel famoso “sì” di fronte ad amici e parenti. I due hanno subito dichiarato che la loro festa sarebbe stata tradizionale.

Lui ha scelto di indossare un semplice smoking nero, decorato con un grande fiore bianco inserito nella tasca laterale della giacca. Così, questo 22 giugno 2024 registra un’altra coppia celebre che si sposa: dopo Diletta Leotta e Loris Karius, il matrimonio di Daniela Ferolla e il figlio di Bruno Vespa, ecco arrivare anche quello dell’ex Miss Italia Alice Sabatini.

Leggi anche: Daniela Ferolla sposa, l’abito meraviglioso e l’emozione di quel sì. Poi spunta l’invitata speciale