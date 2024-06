“Abbiamo visto il corpo…” Cristian Molnar, parla la famiglia dopo il ritrovamento del cadavere restituito dal fiume Natisone. La notizia è stata data ieri, ne abbiamo parlato qui: dopo 23 giorni di intense ricerche, un corpo senza vita è stato finalmente ritrovato nelle acque del fiume Natisone, a Premariacco in provincia di Udine.

La notizia, confermata dal sindaco del comune, ha gettato nello sconforto l’intera comunità che da settimane sperava in un lieto fine: “Sono tutti certi che sia il corpo di quel povero ragazzo”, facevano sapere i media sul posto. Il 35enne era scomparso lo scorso 31 maggio dopo aver tentato di salvare un’amica che non sapeva nuotare, travolta da una piena del fiume. Il corpo è stato individuato all’interno di una grotta sul greto del fiume, ricoperto da un enorme masso.





“Abbiamo visto il corpo…” Cristian Molnar, parla la famiglia

L’ultima parola chiaramente ce l’aveva la famiglia che è stata immediatamente chiamata sul posto per il riconoscimento del cadavere. Proprio a riguardo, tramite il loro avvocato, i familiari di Cristian Molnar scrivono: “Prendiamo atto della triste notizia del ritrovamento, dopo tanti giorni, del corpo del povero Cristian. Questo è il momento del dolore. La famiglia finalmente potrà avere un corpo su cui piangere e, chiusa nel proprio dolore, non intende fare nessuna dichiarazione”.

E ancora: “Nessun commento, se non ringraziare le autorità italiane che, in questi giorni, in maniera indefessa, non hanno mai smesso di cercare Cristian e che, dopo tante fatiche, sono riusciti in questa difficilissima impresa”. Radu Petru, il fratello del 35enne, ha riconosciuto questo pomeriggio il corpo ritrovato nel fiume Natisone come quello di Cristian Molnar.

È stato trovato dai Vigili del fuoco dopo tre settimane di ricerche il corpo di Cristian Casian Molnar, l’ultimo disperso della tragedia del Natisone. Il ragazzo era stato travolto dalla piena del fiume assieme alle amiche Bianca Doros e Patrizia Cormos pic.twitter.com/mLhHeLSJLW — Tg3 (@Tg3web) June 23, 2024

🔵 #Natisone "È lui", dichiara il sindaco di Premariacco confermando il ritrovamento del corpo di Cristian Molnar sott'acqua, in una zona già battuta più volte. "Quasi impossibile entrare in quei posti quando l'acqua ha certe portate", ha poi aggiunto De Sabata pic.twitter.com/3agFm7uCWz — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 23, 2024

A renderlo noto sono fonti investigative. “Abbiamo fatto suonare le campane a morto e domani ci sarà il lutto cittadino. Chiudiamo una delle pagine più tristi della nostra piccola comunità. Il nostro compito era quello di restituire un corpo ai familiari e oggi l’operazione è stata portata a termine”, fa sapere il sindaco di Premariacco Michele De Sabata.

