Maltempo, tanta paura per diverse famiglie costrette ad evacuare. Come visto in questi giorni l’Italia è rimasta spezzata in due: da un lato il gran caldo e l’afa, dall’altra temporali, maltempo e anche frane. Sono diversi i danni provocati dall’esondazione del torrente nel comune di Grigno, in Valsugana, Trentino.

I vigili del fuoco sono a lavoro dalle 3:30 della notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno. In particolare sono state colpite le frazioni Belvedere Tezze. Qui l’uscita dell’acqua dall’alveo del rio ha causato una frana. Fango e detriti hanno raggiunto l’abitato, arrivando a lambire alcune abitazioni, come riporta RaiNews.it

Danni e disagi, l’esondazione del torrente

Sette famiglie sono state evacuate e hanno trovato rifugio nella caserma dei vigili del fuoco di Grigno. Nella notte c’è stato l’intervento dei vigili del fuoco che sono al lavoro dalle 3,30. Fortunatamente con ci sono state vittime, ma i disagi sono tanti, come si evince dalle immagini.

Non solo fango, terra e sassi tra le case. Sempre a Grigno, nella frazione Serafini, è praticamente scoppiata una condotta di scarico. In questo caso, però, nessuna famiglia ha dovuto abbandonare la propria casa. Oltre a Grigno, tutta la Valsugana è stata particolarmente colpita dal maltempo, con danni e necessità di interventi.

Anche Lombardia e Piemonte sono state colpite dal maltempo nelle ultime ore. Grandinate e forti raffiche di vento hanno messo a dura prova le infrastrutture del territorio. Ci sono alberi abbattuti, frane e allagamenti in cantine e garage. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi. Il forte temporale di venerdì 21 giugno ha danneggiato anche il Centro sportivo Galizia di Laives. Il forte vento “ha addirittura divelto la copertura delle tribune, facendola volare nel campo da calcio“, ha scritto su Facebook l’ex sindaco di Laives, Christian Bianchi.

