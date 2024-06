Se n’è andata una persona importante della tv per ragazzi. È morta a 67 anni Alessandra Valeri Manera, autrice tv e paroliera, nota per essere stata per anni responsabile dei programmi Mediaset per ragazzi. Non solo. Alessandra ha scritto i testi delle canzoni più famose cantate da Cristina D’Avena.

Alessandra Valeri Manera è stata responsbile della programmazione per ragazzi delle reti del Gruppo Mediaset. Tra le varie trasmissioni che ha curato ci sono gli storici “Bim bum bam” e “Ciao ciao“. Agli anni ’80, epoca d’oro dei cartoni animati, risale la collaborazione con Cristina D’Avena.

Chi era Alessandra Valeri Manera

Alessandra Valeri Manera era nata a Milano il 21 novembre 1956, è morta il 20 giugno 2024 a Rapallo (Genova). Ha iniziato a lavorare a Mediaset negli anni ’80. La popolarità arriva grazie alla collaborazione con Cristina D’Avena. L’autrice ha scritto centinaia di testi per le sigle dei cartoni animati e canzoni per bambini come “Occhi di gatto“, “L’incantevole Creamy” e “Magica Doremì“.

Fu proprio Alessandra a valorizzare il talento di Cristina D’Avena. Quest’ultima ha infatti ricordato in un’intervista a La Stampa: “Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di Bambino Pinocchio ma a quella ne seguirono altre 730. Il pubblico ha gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina”.

La collaborazione tra Alessandra e Cristina ha caratterizzato l’era degli anime giapponesi in Italia. La stessa Valeri Manera è stata anche co-ideatrice e produttrice dei telefilm con protagonista D’Avena. Nel corso della carriera l’autrice ha poi scritto i testi di alcune canzoni per lo Zecchino d’Oro.

